Migliori Anime Mistero

Esistono Anime di ogni categoria, serie che spaziano tra i banchi di scuola, o vere e proprie investigazioni oppure quelle di base misteriosa che spesso sfocia nel thriller, nello psicologico e a volte anche nell’horror. E’ proprio di questo che oggi vogliamo parlarvi, degli anime definite mistery.

I migliori anime a tema mistero

In questo articolo vi presenteremo quali sono, secondo noi, i migliori anime a tema mistero degli ultimi vent’anni. Ma come si articolano gli anime di questo genere? Solitamente i personaggi si trovano ad affrontare forze soprannaturali, questioni complicate da risolvere, malattie ed eventi mortali e situazioni difficili da superare. All’interno di Anime di questa categoria, possono esserci trame all’interno di scuole con vere e proprie storie d’amore. Allo stesso modo investigazioni e mostri da combattere possono fare da cornice alla storia che la rende assolutamente misteriosa e ricca di pathos.

Un-Go

Titolo originale: Un-Go| Genere: Mistero, poliziesco, soprannaturale, fantascienza, giallo | Episodi: 11| Autore: Sho Aikawa| Design: Daisuke Konaka, Yoshihiro Oyabu, Yoshinori Takeeda| Regia: Sejii Mizushima| Composizione serie: Siren Visual, Sentai Filmworks, Kaze UK| Studio: Bones |

Trama: L’Anime è ambientata nella città di Tokyo in cui il protagonista, Shinjurou Yuuki, viene considerato da tutti come un detective fallito non in grado di poter risolvere nessun caso. Tuttavia si ritroverà a vivere in un contesto post-guerra dove dovrà impegnare tutto se stesso per riuscire a superare numerose difficoltà.

Death Note

Titolo originale: Death Note | Genere: Mistero, Soprannaturale, Thriller, Psicologico, Poliziesco | Episodi: 37| Autore: Tsugumi Oba| Design: Takeshi Obata | Regia: Tetsuro Araki| Composizione serie: Toshiki Inoue | Studio: Madhouse|

Trama: Tutto ha inzio quando Light Yanami, uno dei protagonisti, trova un quaderno molto particolare in cui sono poste sulla prima pagina delle regole da seguire per poterlo utilizzare. In questo quaderno, chiamato appunto Death Note, si potranno scrivere dei nomi che moriranno nell’arco di un certo tempo. Incuriosito il ragazzo inizia a scrivere i nomi di alcuni criminali che nel giro di pochi minuti moriranno come da regolamento. Inizialmente si muoverà per un senso di giustizia, con lo scopo di punire omicidi e trasgressori, ma queste morti susciteranno dei sospetti nel corpo di polizia, di cui fa parte anche suo padre, e questo porterà il giovane protagonista a cambiare la sua strategia e usare l’oggetto misterioso più volte del previsto.

Fullmetal Alchemist

Titolo originale: Hagane no Renkinjutsushi | Genere: Mistero, Soprannaturale, Azione, Fantasy, Avventura| Episodi: 51 | Autore: Hiromu Arakawa| Design: Yoshiyuki Ito| Regia: Sejii Mizushima| Composizione serie: Kazuyuki Hashimoto| Studio: Bones|

Trama: Ambientato nel continente di Amestris, dove i protagonisti sono due frateli di nome Edward e Alphonse Elric. Il duo cercherà di riportare in vita la loro madre grazie all’uso dell’Alchimia lavorando sulla trasmutazione umana. Tuttavia questo esperimento si trasformerà in una catastrofe non riportando in vita la madre, ma rendendo uno dei due fratelli non più parte del mondo in senso corporeo ma legato ad esso tramite il sacrificio di un arto di suo fratello. I due ragazzi intraprenderanno un viaggio alla ricerca della pietra filosofale con lo scopo di riportare tutto alla normalità e riprendere i loro corpi originari.

Blood-C

Titolo originale: | Genere: Mistero, Splatter, Horror, Azione | Episodi: 12| Autore: CLAMP | Design: CLAMP| Regia: Tsutomu Mizushima| Composizione serie: Nanase Okawa, Junichi Fujisaku | Studio: Production I.G|

Trama: Protagonista della serie è una giovane studentessa di nome Saya che vive con suo padre in un tempio scintoista. Seppur sembra una ragazza tranquilla e una liceale modello, in realtà dietro si nasconde un essere sovrannaturale che protegge la città in cui vive da esseri mostruosi. Infatti con la sua Katana, di notte combatte contro queste entità per proteggere la popolazione da morte certa.

Vampire Knight

Titolo originale: Vampire Knight | Genere: Mistero, Scolastico, Sentimentale, Sovrannaturale, Drammatico, Azione | Episodi: 13 | Autore: Matsuri Hino| Design: Asako Nishida | Regia: Kiyoko Sayama| Composizione serie: Mari Okada, Toshizo Nemoto, Ayuna Fujisaki, Mayumi Morita | Studio: Studio Deen|

Trama: L’ambientazione è quella di una scuola suddivisa in una sezione per studenti normali e l’altra la Night Class da vampiri. Gli studenti di giorno non conoscono l’altra parte di cui non ne ignorano l’esistenza ad eccezione di due ragazzi che hanno il compito di vigilare su entrambe le sezioni. Questi due sono composti da Yuuki Cross, figlia adottiva del preside, e dal suo amico Zero ed hanno l’incarico di fare in modo che il segreto della sezione notturna non venga mai alla luce. L’atmosfera è molto particolare, ricca di mistero e suspence ma al tempo stesso sentimentale.

Another

Titolo originale: Another | Genere: Mistero, Psicologico, Splatter, Scolastico | Episodi: 12 | Autore: Yukito Ayastuji| Design: Mayumi Miyaoka | Regia: Tsutomu Mizushima | Composizione serie: Yuriko Ishii| Studio: P.A Works|

Trama: La storia si svolge tra i banchi di scuola nella città di Yomiyama. Protagonista è il ragazzo Kouichi Sakakibara che si trasferisce nella scuola della città e si trova ad affrontare un’atmosfera molto particolare. Nella sezione 3 di cui fa parte, pare che 30 anni prima uno studente sia scomparso lasciando una sensazione di disperazione in tutti quelli che fanno parte di quella classe. Insieme alla compagna di classe Mei Misaki, il giovane ragazzo si ritroverà ad affrontare situazioni drammatiche e difficili da superare.

Terror in resonance

Titolo originale: Zankyou no Terror | Genere: Mistero, Poliziesco, Psicologico, Thriller, Crimine | Episodi: 11 | Autore: Kazuto Nakazawa | Design: Kazuto Nakazawa | Regia: Shin’ichiro Watanabe | Composizione serie: Shin’ichiro Watanabe | Studio: MAPPA|

Trama: La storia è ambientata nella città di Tokyo dove due giovani “Nine” e “Twelve” conosciuti come Sphinx, terrorizzano la popolazione dopo aver piazzato ordigni esplosivi per tutta la città. Inoltre sfidano la polizia sottoponendo agli investigatori degli indovinelli da superare pena esplosione delle bombe situate in posti nascosti per tutto il territorio.