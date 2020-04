Migliori Anime Shonen degli ultimi anni

Per chi non conoscesse il termine Shonen, sono quegli anime rivolti principalmente ad un target adolescenziale le cui dinamiche si svolgono intorno a dei personaggi principali che affrontano missioni e avventure.

In questo articolo vi presentiamo quelle che sono, secondo noi, le migliori e imperdibili serie da vedere assolutamente.

Dragonball Z

Dragon Ball Z è una delle serie più gettonate e conosciute degli ultimi 10 anni, con a seguito film, manga, serie televisive e giochi per le console di ultima generazione. Fu trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1996 e in Italia nel 2000. La serie, creata da Akira Toriyama racconta la storia di Goku e delle sue avventure, che diventato adulto si sposa con Chichi da cui ha avuto due figli: Gohan e Goten. Nel frattempo arriva un essere sconosciuto sulla terra di nome Radish e ricerca Goku per rivelargli di essere il suo fratello maggiore e che fanno parte di una razza ormai estinta: i Sayan. Ma le sue intenzioni sono tutt’altro che buone, infatti è tornato solo con lo scopo di distruggere gli abitanti e conquistare il pianeta. Goku deciderà di schierarsi contro Radish per salvare la terra.

Autore: Akira Toriyama | Design: Minoru Maeda (ep. 1-199), Katsuyoshi Nakatsuru (ep. 200-291) | Regia: Daisuke Nishio | Composizione serie: Takao Koyama | Studio: Toei Animation | Episodi: 291 (completa)

Fairy Tail

Fairy Tail è uno Shoen scritto e disegnato da Hiro Mashima e trasmesso per la prima volta nell’Agosto del 2006 in Giappone con un totale di 175 episodi trasmessi. La versione italiana è arrivata nel 2016 su Rai4.

L’ambientazione di Fairy Tail è assolutamente fantasy, un modo immaginario chiamato Earthland dove ogni abitante è dotato di magia. All’interno di questo mondo esistono delle gilde formate da gruppi di maghi che lavorano insieme per offrire dei servigi. Ma al tempo stesso esistono anche le gilde oscure, dove ci sono maghi cattivi e dediti all’illegalità che cercano in tutti i modi di trarre profitto a discapito delle gilde bianche.

Autore: Hiro Mashima| Editore: Kōdansha | Regia: Shinji Ishihira | Composizione serie: Atsuhiro Tomioka, Fumihiko Shimo, Masashi Sogo, Shoji Yonemura | Studio: A-1 Pictures , Satelight , CloverWorks | Episodi: 328 (completa)

L’Attacco dei Giganti

Sicuramente tagli Anime di maggior impatto e gettonati nel corso di questi ultimi anni, è l’Attacco dei Giganti a cui hanno seguito OAV, Manga e giochi. Quest’anime può essere considerato un Dark Fantasy dove tutta la narrazione avviene in uno scenario post-apocalittico. Nasce nel 1986 da Hajime Isayama solo successivamente al rifiuto di una precedente pubblicazione Shingeki no Kyojin.

Questa serie narra di un mondo fatto di superstiti umani, scampati ai Giganti dai quali si difendono attraverso alte mura fortificate. Questi giganti distruggono città e divorano gli abitanti solo per divertimento e protagonista della storia sono Eren Jaeger, Mikasa Ackermann e Armi Alerg che cercano di sopravvivere e trovare il modo di vendicarsi di questi mostri.

Autore: Hajime Isayama | Editore: Kodonsha | Regia: Tetsuro Araki, Masashi Koizuka | Composizione serie: Yasuko Kobayashi | Studio: Wit Sutdio, Production I.G | Episodi: 50 (in corso)

My Hero Academia

Altra serie che rientra tra gli Shoen è sicuramente My Hero Academia che fu trasmesso per la prima volta nel Luglio del 2014. Disegnato da Kohei Horikoshi, prodotto dallo Studio Bones da cui sono partiti anche tre OAV, due lungometraggi e due spin off. La storia racconta le avventure di Zuku Midoriya, che ha il sogno di diventare un eroe e di conquistare il potere per esserlo. Nelle sue vicende incontrerà vari personaggi e intraprenderà quella strada che lo condurrà a realizzare il sogno tanto ambito.

Autore: Kohei Horikoshi | Editore: Shueisha | Regia: Kenji Nagasaki | Composizione serie: Yosuke Kuroda | Studio: Bones | Episodi: 85 (in corso) + episodio riassuntivo

One Piece

One Piece, come Drangon Ball, è una delle serie più conosciute in cui il marketing in merchandise è stato massiccio. Nasce come manga, scritto e disegnato da Eiichirō Oda e trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1997 e in Italia nel 1999. La storia racconta delle avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo è diventato di gomma dopo aver ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Il ragazzo, si circonderà di una ciurma per esplorare vari luoghi alla ricerca del leggendario tesoro One Piece con il fine ultimo di diventare il Re dei Pirati.

Autore: Eiichirō Oda | Editore: Shueisha | Regia: Kōnosuke Uda, Munehisa Sakai | Composizione serie: Junki Takegami, Hirohiko Uesaka | Studio: Toei Animation | Episodi: 929 (in corso)

Naruto

Narutoè un anime che nasce da un manga scritto e disegnato da Masahi Kishimoto e trasmesso per la prima volta in Giappone nel 2002 e in Italia nel 2007. Composta da 220 episodi completi, racconta le avventure di Naruto Uzumaki, un ninja che insegue il suo sogno di diventare Hokage. Naruto vive nel villaggio della foglia, un villaggio che abbandona per andarsi ad allenare con Orochimaru e ottenere il potere necessario per vendicare il suo clan e difendere se stesso dall’Organizzazione Alba.

Autore: Masashi Kishimoto | Editore: Shueisha | Regia: Hayato Date | Composizione serie: Katsuyuki Sumisawa, Junki Takegami | Studio: Pierrot | Episodi: 220 (completa)