Gli Anime più visti negli ultimi 10 anni

In questo articolo vi mostreremo quelle che, secondo noi, sono gli Anime migliori degli ultimi 10 anni tenendo conto della vendita di DVD, dei temi affrontati, del merchandise e di tutto quello che ruota intorno alla produzione.

Nel corso degli ultimi 10 anni, diverse sono state le tematiche presenti e gettonate negli Anime, da racconti avvenuti in ambito scolastico, come veri e propri thriller investigativi per finire infine alla nascita di personaggi come gli zombie o creature soprannaturali. A differenza degli Anime anni 80 in cui si preferiva un racconto continuativo sulla famiglia, l’affrontare nemici grazie all’uso di tecnologia robotica, ora gli anime sembrano molto proiettati verso un futuro fantastico con colori e ambientazioni molto interessanti.

L’Attacco dei Giganti

Tra gli Anime che hanno avuto maggior impatto sul pubblico, sicuramente l’Attacco dei Giganti può rientrare nella classica dei migliori negli ultimi 10 anni. Può essere catalogato come un Dark- Fantasy dove tutta la storia è ambientata in uno scenario post-apocalittico.

L’Attacco dei Giganti nasce ne 1986 ad opera di Hajime Isayama a seguito di un’esperienza spiacevole che lo stesso disegnatore ebbe in un caffè di Tokyo. Infatti riflettendo su quell’incontro avvenuto, Hajime iniziò a descrivere e disegnare le creature più spaventose e disegnò infatti Shingeki no Kyojin che però fu bocciata da uno dei produttori. Quel rifiuto non ha demoralizzato Hajiime che lavorò su quello che noi oggi conosciamo come l’Attacco dei giganti.

La storia narra di un mondo dove i superstiti umani vivono in alcune città circondate da alti mura a causa della presenza dei giganti che divorano gli uomini senza motivo. Il protagonista è il giovane Eren Jaeger che insieme a sua sorella Mikasa Ackermann e un amico di nome Armin Alerg cercano di sopravvivere cercando il modo di vendicarsi di questi giganti che hanno divorato i loro cari e distrutto la loro città.

Autore: Hajime Isayama | Editore: Kodonsha | Regia: Tetsuro Araki, Masashi Koizuka | Composizione serie: Yasuko Kobayashi | Studio: Wit Sutdio, Production I.G | Episodi: 50 (in corso)

Dragon Ball Super

Chi non conosce Dragon Ball? Dragon Ball Super può essere classificata come una dei migliori anime degli ultimi 10 anni. Realizzata da Toei Animation, è stata prodotta nel 1997 e trasmessa in Giappone nel 2018 su Fuji Television e nel 2019 su Mediaset in Italia. La storia si svolge subito dopo la battaglia di Majin Bu e comprende i 10 anni dopo Dragon Ball Z.

L’anime comincia con un remastered della battaglia degli dei e la resurrezione di F per poi continuare con nuove storie inedite dove i protagonisti sono Goku e Vegeta. Infatti i due continuano ad allenarsi nonostante le rispettive mogli non siano proprio favorevoli… nel frattempo il dio Beerus si risveglia dopo quasi 40 anni di sonno che insieme al suo maestro Whis si recano alla ricerca del Super Sayan God. Il compito di Goku e Vegeta sarà quello di scampare alla distruzione della terra, il tuo svolto in un’atmosfera pre-futuristica con personaggi provenienti da vari universi.

Autore: Izumi Todo | Direzione artistica: Shinzo Yuki | Disegni: Tadayoshi Yamamuro, Akira Toriyama, Tayotaro | Regia: Kimitoshi Chioka, Mario Hatano, Kohei Hatano, Tatsuya Nagamine, Ryota Namura | Studio: Toei Animation | Episodi: 131 (completa)

The Promised Neverland

The Promised Neverland è stato prodotto nel 2016 e trasmesso per la prima volta in Italia in occasione del Lucca Comics & Games 2017. Solo un anno dopo è avvenuta anche la produzione Manga, distribuita da J-Pop che ne ha acquistato i diritti.

Protagonista della storia sono Emma, Norma e Ray… tre orfanelli di 11 anni che vivono in un orfanotrofio in stile vittoriano. All’interno di questo orfanotrofio sono isolati e vedono il mondo attraverso delle mura a cui non possono avvicinarsi. Una delle bambine viene adottata e quindi lascia l’orfanotrofio ma dimentica un peluche a cui è molta affezionata. Emma e Norman decidono allora di intraprendere un viaggio per riportare alla loro amica il pupazzo tanto amato. Si avvicinano alle mura e vedono il cancello sollevato che oltrepassano ma una volta fatto assistono a una scena drammatica, il corpo senza vita della loro piccola amica.

Autore: Kaiu Shirai | Editore: Shueisha | Disegni: Posuka Demizu | Regia: Mamoru Kanbe | Composizione serie: Toshiya Ono | Studio: CloevrWorks | Episodi: 12 (completa)

Fate/Zero

Fate/Zero è un anime Light Novel scritto da Gen Urobuchi e disegnata da Takashi Takeuchi ed è in realtà un prequel della Visual novel Fate /stay Night di Type-Moon. La serie è stata pubblicata come manga in Italia nel 2010 dalla Star Comics mentre la versione televisiva solo nel 2012. La storia è ambientata 10 anni prima dove gli Eizbern, una delle famiglie fondatrici, cerca di impadronirsi del Santo Graal e per farlo assoldano Kriritsusu Emiya, un assassino di maghi molto odiato che cerca di raggiungere l’obiettivo con qualsiasi mezzo. Il tutto in una cornice fantasy in cui non possono mancare battaglie magiche, sotterfugi, introspezioni, rilevazioni e colpi di scena.

Autore: Gen Urobuchi, Kinoko Nasu | Editore: Takashi Takeuchi | Regia: Ei Aoki | Composizione serie: Yosuke Kuroda | Studio: Ufotable | Episodi: 25 (completa)

My Hero Academia

My Hero Academia è uno Shoen disegnato da Kohei Horikoshi e trasmesso nel Luglio del 2014. La serie prende vita da un manga prodotto dallo Studio Bones di cui sono state trasmessi anche due spin off e tre OAV oltre a due lungometraggi. La storia narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzo che sogna di diventare un eroe anche se non ha a suo carico nessun tipo di potere. L’ambientazione è fantasy, in cui la mutazione genetica fa da trama a tutta la storia e dove il protagonista cerca con ogni mezzo di seguire il suo sogno e di trovare la giusta strada per acquisire poteri e diventare quindi un eroe. Il ragazzino conoscerà tanti personaggi che lo aiuteranno a gestire il potere conquistato nel corso delle sue storie e ad usarlo per il bene.

Autore: Kohei Horikoshi | Editore: Shueisha | Regia: Kenji Nagasaki | Composizione serie: Yosuke Kuroda | Studio: Bones | Episodi: 85 (in corso) + episodio riassuntivo



Puella Magi Madoka Magica

Puella Madoka Magica è un anime prodotto nel 2011 da Shaft e Aniplex e trasmessa in Italia nel 2012 per un totale di 12 episodi. E’ un anime di genere majokko a cui sono seguiti ben tre film d’animazione e racconta la storia di Madoka Kaname e Sayaka Miki, due compagne di scuola che incontrano delle creature di nome Kyubei che da loro la possibilità di diventare delle piccole maghe. Si ritroveranno ad affrontare fantastiche avventure e incontrare tanti personaggi che dovranno aiutare o combattere. Di questo anime sono stati realizzati anche diversi giochi su piattaforma Playstation.

Autore: Magica Quartet (Akiyuki Shinbo, Gen Urobochu, Ume Aoki e studio Shaft) | Disegni: Ume Aoki, Takahiro Kishida | Regia: Akiyuki Shinbo | Composizione serie: Gen Urobuchi | Studio: Shaft | Episodi: 12 (completa)

