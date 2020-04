I migliori anime a tema investigativo degli anni 90

Seppur ai giorni d’oggi sono numerose gli anime a tema investigativo, gli anni 90 si sono contraddistinte grazie alla creazione di personaggi forti che si sono resi famosi in tutti questi anni. Sicuramente molte delle anime prodotte in quegli anni sono state rimasterizzate e ritrasmesse e infine riprodotte in buona definizione e disponibile in interessanti cofanetti.

Le migliori anime a tema investigativo

Seppur esistano numerose anime a tema investigativo, molte serie anni 90 sono diventate famosissime negli anni rimanendo anche tra le più’ celebri anche ai giorni nostri. Infatti tra loro ci sono personaggi intramontabili, emblemi e simboli su cui hanno basato nuove serie, fumetti e molto altro.

Lupin III

Sicuramente la più’ gettonata e famosa in ambito investigativo è Lupin III che ha fatto il suo debutto sullo schermo nel 1967 diventando famoso al punto da crearci intorno a questo personaggio Manga, OAV, films e merchandise di vario tipo. Può essere definita come una delle migliori serie investigative anche se il personaggio non è un vero e proprio investigatore quanto piuttosto un ladro. Infatti la storia di Lupin III comincia con la rapina della villa del vicepresidente degli Stati Uniti e dove conosce l’investigatore che gli darà la caccia per tute le stagioni, Zenigata. All’interno di questa storia compariranno anche altri personaggi che entreranno a far parte della banda di Lupin tra cui anche la famosissima Margot che gli darà filo da torcere. Sicuramente è una delle migliori anime a tema investigativo degli anni 90.

Detective Conan

Tra le serie sicuramente più’ gettonate sicuramente c’è il Detective Conan, chi non lo conosce? Un ragazzino intelligente e famosissimo presente sia come anime che in molti racconti e manga e forse uno dei personaggi più’ celebri in ambito investigativo. Il manga, prodotto da Gosho Aoyama, ha fatto il suo debutto all’inizio degli anni 90 (precisamente 1994) e trasmesso successivamente come anime nel 1996.

Il detective Conan, nome reale Shinichi Kudo, è un liceale di 17 anni che frequenta la scuola ed è un buon investigatore che risolve quasi sempre i casi della polizia del posto. In realtà ha 17 anni ma con l’aspetto di un’adolescente a causa di un farmaco che gli viene somministrato che lo ringiovanisce di ben 10 anni. Una sostanza, APTX4869, somministrata da una banda criminale che lo ha sorpreso mentre indagava sui loro crimini. E proprio da qui che comincia la storia, dove Shinichi si trasferisce a casa di un investigatore che aiuta nella risoluzione dei casi.

[amazon box=”B000EHQT18″]

City Hunter

Anche City Hunter è uno degli Anime più’ conosciute negli anni 90 ed ha visto la sua prima trasmissione all’inizio degli anni 90 (precisamente 1991). Di questa serie sono stati realizzati cofanetti video rimasterizzati e ovviamente tanti manga da poter collezionare! City Hunter racconta la storia di Ryo Saeba, un latin lover e della sua assistente che insieme lavorano come investigatori privati. La sua assistente Kaori Makimura si ritroverà ad affrontare diverse investigazioni ma il tutto in chiave divertente con le storie amorose di Ryo.

[amazon box=”B0041KWRGU”]

Clamp Detective

Clamp Detective è una delle serie investigative forse meno conosciute rispetto ad un Detective Conan o Lupin III, ma che comunque ha avuto il suo pubblico negli anni 90. Questo Anime ha origine dal manga shaojo di fine anni 80 e che ha avuto il suo debutto su schermo qualche anno dopo e racconta la storia di tre alunni delle elementari di nome Nokoru Imonoyama, Akira Ijuin e Takamura che si riuniscono per instituire, all’interno dell’istituto Clamp, un’agenzia di investigazione privata. Si ritroveranno a vivere avventure spensierate nonostante indagano su misteri da risolvere.

[amazon box=”B000H5UU0S”]