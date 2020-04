Jumani The Next Level dal 5 Maggio in Home Video

Fate ritorno al misterioso mondo espanso di Jumanji insieme a Dwayne Johnson(Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Jack Black (Piccoli Brividi), Kevin Hart (Poliziotto in prova) and Karen Gillan (Avengers: Endgame) con JUMANJI: THE NEXT LEVEL, in arrivo in Dvd, Blu-ray, 4k UHD e Digital HD a partire dal 5 maggio grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Guidati ancora una volta dal regista Jake Kasdan di Jumanji: Benvenuti nella giungla, JUMANJI: THE NEXT LEVEL, con oltre 700 milioni di dollari guadagnati al box office globale, riporta i personaggi più amati all’interno del gioco in compagnia di alcune nuove reclute, tra cui Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona), Rory McCann (Game of Thrones), Danny Glover (Sorry To Bother You)e Danny DeVito (Dumbo).

JUMANJI: THE NEXT LEVEL riprende insieme a Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser’Darius Blain), Martha (Morgan Turner) e Bethany (Madison Iseman) tre anni dopo le loro avventure nel misterioso universo del gioco di Jumanji. Quando Spencer scompare prima di un incontro tra ex compagni di scuola, i suoi amici insieme a suo nonno (DeVito) e ad un amico di quest’ultimo (Glover), decidono di rituffarsi all’interno del videogame per ritrovare gli avatar del Dr. Bravestone (Johnson), Finbar (Hart), Professor Sheldon Oberon (Black) e Ruby Roundhouse (Gillan) per salvarlo. Al loro ritorno a Jumanji, tuttavia, scoprono che nulla è come si aspettavano. Con ancora più azione e sorprese, I giocatori dovranno fronteggiare luoghi sconosciuti ed inesporati, da aridi deserti a montagne innevate, per riuscire a fare ritorno a casa.

I ricchi contenuti extra di Jumanji: The Next Level includono una serie di papere, diversi materiali dal dietro le quinte, approfondimenti dettagliati delle scene, un nuovo tema musicale e molto di più!

Jumanji: The Next Level sarà disponibile anche in un imperdibile set contenente i due film di Jumanji con protagonista Dwayne Johnson, per rivivere le avventure di Jumanji insieme ai personaggi e divertirsi con tutta la famiglia.

CONTENUTI EXTRA NEL FORMATO DVD

Scambio d’identità: l’uno nell’avatar dell’altro: In quest’ultimo Jumanji, i ruoli degli avatar vengono totalmente capovolti, con nuovi personaggi e performance esilaranti.

Di nuovo insieme: il cast si riunisce: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sono di nuovo riuniti e al meglio della loro forma in questa nuova incredibile avventura.

Livello successivo: dietro le quinte di Jumanji: The Next Level: Paesaggi mozzafiato, avventura incredibile, nuovi personaggi e molto altro – vola dietro le quinte insieme al cast e alla troupe durante la creazione del film.

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI DEI FORMATI BLU-RAY E 4K UHD

Le papere sul set

Rhys Darby vuole registrare un jingle: Cosa c’è di meglio del jingle di Jack Black e Nick Jonas del primo film? Rhys Darby è pronto ad accettare la sfida e portarla al livello successivo.

Seleziona la scena & gli approfondimenti sugli effetti speciali: Tuffati nel dietro le quinte della realizzazione di alcune scene, scopri come sono state create e approfondisci l’uso degli incredibili effetti speciali impiegati.

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.