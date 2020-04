Trolls World Tour disponibile in Prima Visione assoluta direttamente a casa con Rakuten TV

L’atteso Trolls World Tour arriva in Italia da oggi in Premiere Digitale su Rakuten TV con le voci di Francesca Michielin, Stash ed Elodie nei panni rispettivamente di Poppy, Branch e la loro antagonista Regina Barb.

Date le attuali circostanze che hanno reso sempre più difficile per il pubblico l’esperienza in sala, Rakuten TV e NBCUniversal (NBCU) si sono accordate per permettere agli utenti di Rakuten TV di noleggiare alcuni titoli della Major cinematografica, come Trolls World Tour nei giorni in cui i film avrebbero dovuto essere al cinema.

L’arrivo direttamente in anteprima digitale del secondo capitolo della storia di Poppy e Branch, tanto amata dai più piccini, segue l’uscita di altri titoli sempre firmati NBCUniversal come Emma, L’uomo invisibile e The Hunt, già disponibili sulla piattaforma.

Spinti dalla chiusura di migliaia di sale cinematografiche nel mondo, nel rispetto delle indicazioni delle autorità, anziché ritardare le uscite dei loro ultimi titoli o distribuirli al cinema in un contesto segnato dall’incertezza, Rakuten TV e NBC Universal hanno preso la decisione di offrire alle famiglie l’opportunità di vedere questo film a casa, in piena sicurezza.

Con un prezzo di noleggio di €15.99 per film, l’intera famiglia potrà godersi ognuno di questi film con un accesso illimitato per 48 ore, per un’esperienza cinematografica non-stop… a casa! Il lancio sulla piattaforma sarà replicato anche in altri paesi europei: Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda, con la possibilità di allargare questa opportunità anche ad altri paesi nelle prossime settimane.