One Piece Stampede: Recensione, Trailer e Screenshot

Domanda da un milione di dobloni d’oro. Quale è una delle Serie Animate più longeve di quest’ultimo periodo? La risposta è ovviamente One Piece, la cui Serie è giunta a ben 924 episodi suddivisi in 20 Stagioni.

Il successo dell’opera ha portato alla realizzazione di gadget, videogiochi, parchi a tema e naturalmente film, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di One Piece Stampede, disponibile in DVD e Bluray.

La distribuzione come sempre è affidata ad Anime Factory (Koch Media).

La storia del film ruota attorno ad un evento organizzato da Buena Festa, il quale vede la partecipazione di tutti i pirati provenienti da ogni parte del mondo, inclusa naturalmente la ciurma di Cappello di paglia, ossia Luffy.

L’evento promette ai partecipanti la ghiotta occasione di accaparrarsi di uno dei tesori più ambiti dai pirati, ossia quello del defunto Gold Roger, il Re dei Pirati, evento che in realtà cela una trappola per tutti i pirati.

Il reale obiettivo è quello di catturare ed eliminare ogni singolo pirata ricercato e non c’è occasione migliore per farlo che attirarli con una sostanziosa e ingannevole esca.

L’edizione Home Video include uno Speciale Doppiaggio alternativo per Luffy a cura di Gigi Rosa e contenuti come lo Speciale Doppiaggio, un video con le prove in sala doppiaggio, i crediti iniziali per la versione italiana, il Trailer cinematografico, crediti doppiatori, staff per l’edizione italiana e il Trailer di Anime Factory.

Il film ha una durata complessiva di 101 minuti, nei quali ovviamente non sono inclusi i contenuti Extra sopracitati, ed è visionabile sia in italiano che in giapponese con il supporto dei sottotitoli.

One Piece Stampede è il Battle Royale degli Anime, un film paragonabile ad una grande battaglia tra i pirati provenienti da tutto il mondo, il cui unico obiettivo è quello di ottenere l’ambito tesoro ad ogni costo, ignari del reale motivo che si cela dietro l’evento.

Come la Serie Animata anche il lungometraggio animato è ricco di momenti esilaranti, scene d’azione in cui la competizione tra le ciurme è più accesa che mai ed è inutile dirvi che rivedrete volti noti.

I pirati inizialmente in competizione dovranno poi co-operare tra loro per un bene comune, evitare la galera o la morte per conto della misteriosa Organizzazione il cui scopo è quello di liberare i mari dalla feccia piratesca.

Un film che vi terrà incollati alla sedia per l’intera durata, sopratutto se siete fans della serie. Qualora foste interessati ad acquistarlo potete trovarlo in DVD o Bluray su Amazon o nei principali rivenditori online.

One Piece Stampede Trailer