Lupin the 3rd: Recensione e Trailer del Cofanetto della Seconda Serie

Lupin the 3rd torna in Bluray con la seconda serie animata, distribuita da Anime Factory (Koch Media), a distanza di anni dal debutto delle versioni VHS e DVD.

Il successo di una delle serie animate più popolari degli anni 70/80 ha portato alla nascita di ulteriori serie, videogiochi, oav, live action e gadget a tema.

Da oggi avete la possibilità di collezionare Le nuove avventure di Lupin III nel formato Bluray, attraverso dei cofanetti contenenti tutti gli Episodi originali della serie.

Lupin the 3rd: Recensione seconda serie in Bluray

Le nuove avventure di Lupin III come anticipato è la seconda serie animata del celebre ladro gentiluomo, nella quale il protagonista indossa una giacca rossa. Fu trasmessa per la prima volta in Giappone il 3 Ottobre del 1977 fino al 6 Ottobre del 1980 su Nippon e Yomiuri a cadenza settimanale.

In Italia la serie arrivò qualche anno più tardi grazie a Euro TV, successivamente fu portata anche su emittenti televisive come Italia 1, Canale 5 e Italia 7, per un totale di ben 155 Episodi ambientati nei luoghi più disparati del pianeta.

Dall’Italia all’Egitto, dal Brasile alla Scozia. La serie è stata trasmessa nel nostro paese inizialmente con il nome Lupin, l’incorreggibile Lupin, successivamente assunse il titolo originale.

Il ladro più famoso del mondo si esibirà in una serie di prodezze degne di un prestigiatore. Affiancato da Jigen, Goemon e Margot, l’astuto ladro si troverà a dover affrontare situazioni di alto rischio che lo porteranno in giro per il mondo.

Furbo, brillante e coraggioso oltre che burlone, Lupin III sarà nuovamente inseguito dall’ispettore Zenigata, dando vita a fughe mozzafiato e situazioni rocambolesche.

La versione in Bluray è suddivisa su più dischi contenenti gli episodi della serie in alta definizione, con le sigle originali in giapponese e italiano.

Come siamo sempre stati abituati con Koch Media (Anime Factory), ogni cofanetto include un Booklet cartaceo contenenti i disegni di personaggi e scenari oltre naturalmente le sinossi (trame) degli episodi.

La serie attualmente in corso è acquistabile presso rivenditori online come Amazon ad un costo non proprio economico ma giustificato vista la qualità del prodotto.

Prima di lasciarvi alla sigla originale vi informiamo o ricordiamo che la prima serie completa è già acquistabile da qualche tempo mentre la seconda serie dovrebbe concludersi entro Giugno, salvo imprevisti.

Lupin the 3rd: Trailer e Sigla