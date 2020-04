Carletto il Principe dei Mostri: Recensione, Trailer e Screenshot del Cofanetto DVD

Chi è cresciuto nei gloriosi anni 70/80 sicuramente ricorderà tra le Serie Animate il celebre Carletto il Principe dei Mostri. Oggi a distanza di molti anni dal suo debutto in Italia torna in DVD, con 2 cofanetti distribuiti da Koch Media (Anime Factory).

Il primo Cofanetto già disponibile include la prima parte della Serie Animata mentre il secondo arriverà tra Aprile e Maggio 2020, nell’attesa vogliamo condividere con voi la Recensione.

Carletto il Principe dei Mostri Recensione

Prima di scoprire il contenuto del Cofanetto facciamo un passo indietro. La Serie Animata è nata grazie al successo del Manga ideato da Fujiko Fujio, noto per la celebre serie di Doraemon, distribuito nel lontano 1965.

Il Manga fu pubblicato sulle pagine della rivista Shonen King, suddiviso successivamente in 15 tankōbon, giunto in Italia solo di recente, il 20 Novembre del 2019 per opera di J-Pop, nonostante da tempo era in onda la Serie Animata.

L’Anime venne prodotto nel 1968 con una prima serie in bianco e nero composta da 50 episodi, inedita tutt’oggi in Italia, successivamente nel 1980 fu realizzata una seconda a colori della durata di 94 episodi per 20 minuti ciascuno, la quale arrivò nel nostro paese solo in parte.

Yamato Video ottenne la licenza per distribuirla in DVD nel 2009 ma solo in parte, successivamente però arrivarono i restanti episodi con degli speciali.

A distanza di 11 anni Anime Factory (Koch Media) la ripropone in DVD con 2 splendidi Cofanetti, i quali racchiudono ovviamente oltre gli episodi con doppiaggio originale anche le sigle di apertura e chiusura.

Corredati ai DVD vi sono dei Booklet cartacei che includono le Sinossi a tutti gli episodi della serie animata ed i disegni preparatori o bozzetti di personaggi e scenari.

La Storia narra le vicende e disavventure dei celebri mostri della Transilvania, tra cui il Conte Dracula, il mostro di Frankenstein, Il lupo mannaro e molti altri. I mostri fanno da scorta a Carletto, il Principe del regno dei mostri in viaggio di istruzione tra gli esseri umani.

Un’avventura dopo l’altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono e combattono ma diventano anche amici. Una serie animata a dir poco esilarante e in grado di intrattenervi episodio dopo episodio, se amate i disegni in stile Doraemon.

Come anticipato per ora è disponibile solo il primo Cofanetto, il secondo arriverà prossimamente e potrete completare la collezione, avendo tutta la serie animata in DVD.

Carletto il Principe dei mostri Trailer

A seguire vi riportiamo la sigla originale: