Disney+: Le novità di Aprile 2020

Abbonati di Disney+, quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista completa dei nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma nel mese di Aprile 2020.

Tra i contenuti segnaliamo film come Il Re Leone, Mulan, La spada nella roccia ed ovviamente nuovi episodi di The Mandalorian.

Le novità in arrivo nel Catalogo di Aprile 2020 di Disney +

FILM

Il Re Leone (live action) (dal 10 aprile)

La spada nella roccia (dall’1 aprile)

Mulan (dall’1 aprile)

Una notte al museo (dal 10 aprile)

Una notte al museo – Il segreto del faraone (dal 10 aprile)

Edward mani di forbice (dal 13 aprile)

Diario di una schiappa – Vita da cani (dal 17 aprile)

CORTOMETRAGGI

Wind

DOCUMENTARI

La famiglia di elefanti (dal 3 aprile)

Echo Il Delfino (dal 3 aprile)

SERIE TV

The Mandalorian

Episodio 104 – “Il Rifugio” – In streaming dal 3 aprile

Episodio 105 – “Il Pistolero” – In streaming dal 10 aprile

Episodio 106 – “Il Prigioniero” – In streaming dal 17 aprile

Episodio 107 – “La resa dei conti”- In streaming dal 24 aprile

High School Musical: The Musical: La Serie

Episodio 103 – “Sospetti e conferme” – In streaming dal 3 aprile

Episodio 104 – “In ritardo alle prove” – In streaming dal 10 aprile

Episodio 105 – “Una serata speciale” – In streaming dal 17 aprile

Episodio 106 – “Chi vince?” – In streaming dal 24 aprile

Star Wars: The Clone Wars

Episodio 705 – “Via con Trace” – In streaming dal 3 aprile

Episodio 706 – “Prendere o lasciare” -In streaming dal 3 aprile

Episodio 707 – “Debito pericoloso” – In streaming dal 10 aprile

Episodio 708 – “Di nuovo insieme” – In streaming dal 10 aprile

Episodio 709 – “Vecchi amici non dimenticati” – In streaming dal 17 aprile

Episodio 710 – “L’apprendista fantasma” – In streaming dal 24 aprile

Elena diventerò presidente

Episodio 103 – “Soccorso in caso di catastrofe” – In streaming dal 3 aprile

Episodio 104 – “Il Centro Commerciale” – In streaming dal 10 aprile

Episodio 105 – “La nuova mascotte” – In streaming dal 17 aprile

Episodio 106 – “La punizione” – In streaming dal 24 aprile

Vi ricordiamo o informiamo che la piattaforma è utilizzabile gratuitamente per una settimana, dopo di che il costo è di 7€ circa al mese, con la possibilità di creare molteplici profili e di conseguenza condividere l’abbonamento.