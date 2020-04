La cultura contro il coronavirus: live con artisti e ospiti durante la chiusura dell’asta benefica

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della Nona Arte e dell’universo fantasy e della fantascienza, i fan di Lucca Comics & Games, e in generale chiunque desideri contribuire attivamente a uno straordinario momento di solidarietà e divertimento: martedì 31 marzo, dalle ore 19 alle 20, i canali social di Lucca Comics & Games ospiteranno un evento in diretta streaming a chiusura dell’asta online realizzata in collaborazione con Associazione Area Performance Onlus e Catawiki.

Mattatori della serata, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina e il director of art Cosimo Lorenzo Pancini: insieme a loro un sorprendente parterre di artisti, che si collegheranno dalle loro case per coinvolgere il pubblico tra live sketching e “chiacchiere” interattive. Tra gli ospiti, alcuni tra i maggiori esponenti italiani del mondo del fumetto e del fantasy: Paolo Barbieri, Federico Bertolucci, Daniele Caluri, Lucio Parrillo.

E nel corso dell’evento il pubblico vivrà in diretta l’emozione degli ultimi lanci dell’asta, a cui potrà naturalmente partecipare con nuove offerte per aggiudicarsi oltre 60 tavole originali di grandi amici artisti, fumettisti, illustratori fantasy e di fantascienza messi a disposizione dall’Associazione Area Performance Onlus.

Tra le opere all’asta: disegni e tavole originali realizzati da Don Rosa (creatore della genealogia della famiglia dei paperi Disney), Bruno Brindisi, Alex Alice (già Angoulême Guest of Honour a Lucca Comics & Games 2019), Thomas Astruc (autore della serie Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir), Shen Comix (talento dei comics su Instagram con quasi 2 milioni di follower), Nicolas Petrimaux (eclettico autore francese di Fate Fuori Ramirez). E ancora incredibili omaggi ad alcuni dei personaggi più amati dell’animazione e del fumetto mondiale: Neon Genesis Evangelion, Spider-Man e Venom tra tutti. Le opere sono state realizzate nel corso dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games grazie anche alla collaborazione degli editori, tra i quali Panini, Star Comics, Edizioni BD, 001 Edizioni, Beccogiallo, Tunué, Il Castoro, Coconino, SaldaPress. Tra questi originali anche uno splendido ed unico Dylan Dog nei panni di Tex donato da Sergio Bonelli Editore, che collabora generosamente alle nostre iniziative.

“Da anni la nostra asta è un’incredibile occasione per appassionati e collezionisti di acquistare pezzi unici, realizzati da alcuni dei più grandi artisti del panorama fumettistico, fantasy e della fantascienza mondiale, donando al tempo stesso cifre significative a importanti progetti sociali” spiega Emanuele Vietina. “In questo momento così particolare, l’asta è soprattutto un’occasione per offrire un aiuto concreto ai medici e a tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando a contatto con le persone colpite dal COVID-19”.

I fondi raccolti saranno infatti destinati al Sistema Sanitario Toscano per la lotta al Coronavirus. Nello specifico, serviranno a potenziare e regolamentare i punti di accesso alle strutture ospedaliere tramite l’acquisto e installazione di pannelli a protezione degli operatori, alleggerendo così la struttura ospedaliera dall’uso esteso di mascherine e schermi facciali protettivi. Ogni punto di accesso potrà essere potenziato con una spesa di 1.000 euro, un traguardo fondamentale per proteggere il personale medico in prima linea nella lotta contro il contagio e a fianco dei malati, ogni giorno.

Questa raccolta straordinaria non toccherà l’impegno pluriennale del festival toscano e di Catawiki in favore di Emergency, a cui l’Area Performance devolverà comunque 5.000 euro. L’asta si concluderà esattamente alle ore 20.00 di martedì 31 marzo, al termine dell’evento live.