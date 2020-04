Netflix: Le novità di aprile 2020 tra serie TV e film

A causa del Coronavirus siete costretti a causa in quarantena? Se avete Netflix potete sempre consolarvi con i contenuti in arrivo nel Catalogo di Aprile 2020 tra film e serie TV in Streaming.

Cosa esce questo mese su Netflix? Interessanti novità in arrivo per Aprile 2020 tra cui i nuovi episodi de La casa di carta, la quale è giunta alla quarta stagione, senza contare i film restanti realizzati dallo Studio Ghibli che si aggiungono a quelli pubblicati in precedenza.

Catalogo Netflix aprile 2020: Le novità Film e Serie TV in Streaming

1 aprile

Community Stagioni 1-6

3 aprile

La casa di carta Stagione 4

Altre produzioni originali per le Serie TV:

Brew Brothers Stagione 1, 10 aprile

Outer Banks Stagione 1, 15 aprile

The Midnight Gospel, 20 aprile

After Life Stagione 2, 24 aprile

Summertime Stagione 1, 29 aprile

The Victim’s Game Stagione 1, 30 aprile

FILM Netflix Aprile 2020

Coffee & Kareem, 3 aprile

Sergio, 7 aprile

La famiglia Willoughby, 22 aprile

Tyler Rake, 24 aprile

1 aprile

Il Castello Errante di Howl

I Sospiri del mio Cuore

La Collina dei Papaveri

Pom Poko

Ponyo sulla Scogliera

Quando c’era Marnie

Si Alza il Vento

Il calamaro e la balena

10 aprile

Alla Ricerca della Valle Incantata

La mummia

Lo Squalo

The Breakfast Club

Un compleanno da ricordare

Un poliziotto a 4 zampe

12 aprile

Mission Impossible – Fallout

14 aprile

Manchester by the Sea

15 aprile

Batman v Superman: Dawn of Justice

16 aprile

Febbre da cavallo

Anime Netflix Aprile 2020

1 aprile

Inazuma Eleven Stagione 1

Lamù – Beatiful Dreamer

Pokémon: Serie Sole e Luna Stagione 3

2 aprile

Sol Levante Stagione 1

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll

9 aprile

Hi Score Girl Stagione 2

23 aprile

Ghost in the Shell SAC_2045 Stagione 1

Documentari Netflix Aprile 2020

1 aprile

Come insabbiare uno scandalo stupefacente

Nailed It! Stagione 4

Sunderland ‘Til I Die Stagione 2

7 aprile

Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Parte 3)

22 aprile