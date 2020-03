One Piece Stampede Il Film: Gigi Rosa torna a interpretare Luffy nell’inedito secondo doppiaggio dell’Home Video

Mancano pochissimi giorni all’arrivo di One Piece STAMPEDE – Il Film in home video e Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude l’intera offerta anime della società, è felice di annunciare che dal 19 marzo 2020, coloro che acquisteranno una delle tre fantastiche edizioni in Limited Edition (in DVD e Blu-ray™) e SteelBook® UltraLimited Edition (solo in Blu-ray™), potranno godersi un’incredibile chicca destinata ai veri fan del franchise.

Oltre alle 5 card da collezione, allo speciale doppiaggio con protagonisti Renato Novara, Emanuela Pacotto e Maurizio Merluzzo e agli altri contenuti extra, per la prima volta in assoluto l’edizione italiana home video di un anime vedrà presente una seconda traccia audio realizzata appositamente per un unico personaggio principale e in esclusiva per le edizioni home video.

Dopo quasi 12 anni dalla sua ultima esperienza sul personaggio, Gigi Rosa storico doppiatore, direttore di doppiaggio, attore e dialoghista torinese, torna a prestare la propria voce a Monkey D. Luffy, il protagonista della serie animata che aveva contribuito a lanciare nel lontano 2001. Anime Factory quindi, non solo ha scelto di mantenere intatti i nomi e la nomenclatura originali, ma anche di offrire ai fan del franchise l’opzione di potersi gustare il film scegliendo di selezionare la traccia audio che desiderano. Preferisci la traccia audio inedita con Gigi Rosa o quella cinematografica con Renato Novara nei panni di Luffy? A te la scelta!

Oltre a Gigi Rosa nei panni di Luffy, il 14° lungometraggio della popolare serie animata vede anche Alessandro Zurla prestare la propria voce a Brook, in sostituzione dello scomparso Daniele Demma, e il ritorno di tutti i doppiatori italiani nei loro ruoli storici, tra cui:

– Patrizio Prata nei panni di Zoro

– Emanuela Pacotto nei panni di Nami

– Luca Bottale nei panni di Usopp

– Lorenzo Scattorin nei panni di Sanji

– Federica Valenti nei panni di Chopper

– Patrizia Scianca nei panni di Robin

– Riccardo Rovatti nei panni di Franky

SINOSSI

Eccoci alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata! Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito di Buena Festa, l’Organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica…

Tutti sono accorsi con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gol D. Roger, il Re dei Pirati. Ma ancora nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che questi ha in serbo per loro!

La corsa per conquistare l’ambito tesoro è ufficialmente iniziata!