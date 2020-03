One Piece Stampede disponibile in DVD e Bluray dal 19 Marzo 2020

Dopo il grande successo cinematografico, One Piece STAMPEDE – Il Film arriva finalmente in home video grazie ad Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude l’intera offerta anime della società. Il nuovo capitolo della saga creata da Eiichiro Oda sarà disponibile il 19 marzo 2020 in tre fantastiche edizioni: Limited Edition (in DVD e Blu-ray™) e SteelBook® UltraLimited Edition (solo in Blu-ray™).

Tutte le edizioni conteranno 5 card da collezione e uno speciale doppiaggio con protagonisti Renato Novara, Emanuela Pacotto e Maurizio Merluzzo in sala doppiaggio, oltre ad altri contenuti extra come:

Crediti iniziali versione italiana

Trailer cinematografico

Crediti doppiatori

Staff edizione italiana

Anime Factory Trailer

SINOSSI

Eccoci alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata! Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito di Buena Festa, l’Organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica…

Tutti sono accorsi con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gol D. Roger, il Re dei Pirati. Ma ancora nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che questi ha in serbo per loro!

La corsa per conquistare l’ambito tesoro è ufficialmente iniziata!