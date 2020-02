Fireworks: Recensione, Trailer e Screenshot

Quando si parla di Anime sentimentali e drammatici è inevitabile pensare ad opere come il Giardino delle parole, La forma della voce, Voglio mangiare il tuo pancreas e molti altri.

Quest’oggi su gentile concessione Koch Media (Anime Factory) vogliamo condividere con voi la Recensione di Fireworks, il quale dopo aver conquistato il pubblico nei Cinema è giunto finalmente in Home Video DVD e Bluray.

Il successo in Giappone ha permesso all’opera di giungere nel nostro paese, nonostante sia stato proiettato in Cinema specifici e per un breve periodo di tempo, ciò non toglie che da questo mese è possibile gustarselo comodamente da casa.

Fireworks Recensione

Fireworks narra la storia di Norimichi e Yusuke, due compagni di classe che hanno una cotta per la medesima ragazza, la splendida Nazuna.

Nazuna sta per lasciare la città per seguire la mamma nel suo nuovo matrimonio, così che i due ragazzi per conquistare il suo cuore decidono di sfidarsi in una gara in piscina nei 50 metri, il vincitore l’accompagnerà nel suo nuovo viaggio.

I giovani nel frattempo si apprestano a vedere i fuochi d’artificio chiedendosi se vanno visti di lato o dal basso, come suggerisce il sottotitolo del film, fino a quando non si imbatteranno in una sfera luminosa sulla spiaggia che potrebbe cambiare i loro destini.

Come siamo sempre stati abituati con le opere distribuite da Anime Factory, anche Fireworks include un libretto cartaceo, almeno nella versione limitata oltre il disco.

Nel disco troverete il film e il Trailer, mentre nel booklet è riportata non solo la trama ma anche la descrizione di ciascun personaggio presente nell‘Anime, informazioni su cast, colonna sonora e su come è stato realizzato il film.

Fireworks è basato su un cortometraggio live action trasmesso in Giappone svariati anni fa. Come hanno fatto a renderlo un lungometraggio animato? Troverete la risposta nel booklet allegato.

Nonostante si tratti pur sempre di un Anime, l’opera richiama l’autenticità dell’opera originale, riproponendo la medesima storia ma arricchendola con delle aggiunte.

Scenari mozzafiato, personaggi carismatici, una colonna sonora emozionante ed una trama strappalacrime, tutti gli ingredienti per un capolavoro assicurato, che vi terrà incollati alla sedia per l’intera durata.

Fireworks vanta disegni e animazioni di elevata qualità, ottimo doppiaggio e messaggi come “l’amore supera ogni ostacolo”. Un’opera che merita la vostra attenzione ed un posto speciale nella libreria degli Home Video.

Fireworks Trailer

Purtroppo non siamo riusciti a trovare un Trailer italiano, ma comunque rende l’idea a cosa andrete incontro qualora decidiate di acquistarlo e visionarlo: