Il piccolo Yeti: Recensione, Trailer e Screenshot

E’ passato diverso tempo dall’ultima volta che vi abbiamo parlato di un lungometraggio d’animazione, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Il piccolo Yeti, l’ultimo capolavoro firmato Dreamworks.

Dreamworks da anni oramai ci delizia con titoli con serie come Shrek, Kung fu Panda, Dragon Trainer e molte altre, un degno rivale per Disney Pixar.

Dopo il debutto nei Cinema avvenuto lo scorso anno, Il Piccolo Yeti è disponibile in Home Video DVD e Bluray per la gioia di coloro che vogliono rivivere questo capolavoro comodamente in casa.

Il piccolo Yeti Recensione

A differenza di molti altri film, l’arrivo nei Cinema non è stato così semplice come si pensi, in quanto lo sviluppo ha subito arresti e ritardi vari, iniziato nel lontano 2010.

Il film narra la storia di un gruppo di amici, i quali si imbattono per caso in un cucciolo di Yeti, sfuggito da uomini malvagi e d’affari. Il piccolo gruppo asiatico deciderà di unire le forze per aiutare lo Yeti a tornare nel Nepal.

Inizierà così il lungo viaggio che li porterà a riscoprire il valore dell’amicizia, creando allo stesso tempo un forte legame tra la giovane ragazzina protagonista e la creatura dotata di poteri magici.

Come ogni film d’animazione da diversi anni a questa parte e come siamo sempre stati abituati con le opere firmate Dreamworks, anche il Piccolo Yeti è realizzato in computer grafica, con modelli e scenari in 3D.

Contrariamente ai film di qualche anno fa, il Piccolo Yeti sfoggia un comparto grafico curato nei minimi dettagli, lasciando lo spettatore ammaliato ad ammirare gli scenari, personaggi e oggetti in lontananza.

Ottimo lavoro anche per le animazioni, oltre la texturizzazione e i giochi di luce e ombra, il tutto arricchito da un doppiaggio lodevole, in grado di conferire il giusto carisma ai protagonisti ed una colonna sonora emozionante.

La trama apparentemente banale è un susseguirsi di grosse risate e momenti emotivi, dati dall’importanza dell’amicizia tra la bimba e la creatura.

I due legheranno molto nel corso del lungo viaggio che li porterà nel Nepal, partendo da una Shanghai occidentalizzata.

Dopo una breve introduzione che vede lo Yeti sfuggire dal laboratorio dove è rinchiuso, l’attenzione dello spettatore si sposta nella cittadina e sulla bimba, alle prese con le sue quotidiane giornate.

Un film d’animazione per tutta la famiglia, che vi terrà incollati allo schermo per l’intera durata, strappandovi risate e facendovi versare qualche lacrimuccia.

La versione Home Video include sia il film che contenuti aggiuntivi come 2 mini film inediti, come è stato realizzato il film ed altri interessanti contenuti che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire.

Il piccolo Yeti Trailer