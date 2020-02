Hello World: Poster ufficiale, Trama e Uscita nei Cinema

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, è lieta di svelare il poster ufficiale di Hello World, l’incredibile film di Tomohiko Ito che sfida i limiti del tempo e dello spazio, in arrivo con uno speciale evento cinema solo il 9-10-11 marzo 2020.

Dopo il grandioso successo registrato in Giappone lo scorso autunno, la fantastica esperienza visiva di Hello World, realizzata dal regista di Sword Art Online e dal produttore di Your Name., Katsuhiro Takei, vi incanterà con stupefacenti animazioni all’avanguardia e una coinvolgente colonna sonora impreziosita da inediti brani di Nulbarich, Okamoto’s e Official HiGE DANdism, per una struggente storia d’amore pronta a stravolgere il vostro mondo



Nella Kyoto del 2027, Naomi Katagaki, studente liceale con la passione per la lettura, entra misteriosamente in contatto con un uomo apparso dal nulla. Quest’ultimo gli rivela di essere il “sé stesso” del futuro e di essere tornato nel passato per salvare Ruri Ichigyo, la compagna di classe e futura fidanzata che altrimenti sarebbe entrata in coma in seguito a un incidente di lì a poco.

Hello World e l’incredibile viaggio di Naomi e Ruri, vi aspettano al cinema solo il 9-10-11 marzo 2020.