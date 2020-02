IL PICCOLO YETI – da oggi disponibile in home video

Una produzione DreamWorks Animation e Pearl Studios, Il Piccolo Yeti è una magica avventura ricca d’azione per tutta la famiglia, acclamato sia dal pubblico che dalla critica. Yi, Everest e gli altri fanno ritorno a casa per vivere insieme a voi momenti indimenticabili, a partire dall’11 febbraio 2020 in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Dopo aver conquistato la più grande apertura al botteghino dell’anno per un film d’animazione originale, Il Piccolo Yeti si prepara a conquistare le vostre case con un epico viaggio verso casa, meraviglioso e divertente. Le edizioni home video contengono tantissimi contenuti speciali, tra cui due corti originali, scene eliminate ed attività da svolgere insieme a tutta la famiglia.

Dai produttori di Dragon Trainer, questa tenera e divertente storia segue la giovane Yi dopo essersi imbattuta in un piccolo Yeti sul tetto del suo condominio a Shangai, che decide di chiamare Everest. Insieme ai suoi amici Jin e Peng e al dolce Everest intraprendono un’epica impresa per far ricongiungere la creatura magica alla sua famiglia sulla vetta più alta della Terra. Ma il trio di amici dovrà fare i conti con Mr. Burnish, un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara, una zoologa.

Scritto e diretto da Jill Culton (Toy Story 2, Monsters & Co.) e co-diretto da Todd Wilderman (Boog & Elliot 2), il film è prodotto da Suzanne Buirgy e Peilin Chou.

In occasione dell’uscita in home video de Il Piccolo Yeti, Universal Pictures Home Entertainment organizzerà varie attività dedicate, tra cui un Costume character tour con i personaggi Dreamworks più amati ed un imperdibile evento in-store all’interno di due punti vendita Feltrinelli di Milano Piazza Piemonte e Roma Largo Argentina, in collaborazione con la celebre Scuola del Fumetto di Milano, il 15 febbraio 2020 a partire dalle ore 15. I professionisti coinvolti realizzeranno disegni dal vivo insieme ai bambini, insegnando loro trucchi e segreti per imparare a disegnare al meglio i loro personaggi de Il piccolo Yeti preferiti.



CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD, BLU-RAY e 4K ULTRA HD: