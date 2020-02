Fireworks – In arrivo in DVD e Blu-Ray Limited Edition il 13 febbraio 2020

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, in collaborazione con Lucky Red è lieta di annunciare che l’attesissimo Fireworks – Vanno visti di lato o dal basso? sarà finalmente disponibile in Limited Edition in DVD e Blu-ray™dal 13 febbraio 2020.

Dal regista di Madoka Magica, Akiyuki Shinbo, e dai produttori di your name., arriva finalmente in Italia il racconto pirotecnico di un’estate indimenticabile, dopo aver riscosso in Giappone un incredibile successo di critica e di pubblico. Basato sull’omonimo dorama televisivo, Fireworks – Vanno visti di lato o dal basso? racconta la storia di un gruppo di amici che si organizza per trovare una risposta a questo strambo quesito in occasione del locale festival estivo. Norimichi riceve l’inatteso invito a scappare di casa da parte della compagna di classe Nazuna della quale è infatuato, vivendo con lei un’esperienza meravigliosa dagli inattesi risvolti…

La versione italiana di questo maestoso lungometraggio, impreziosito dalle musiche del maestro Satoru Kosaki, è stata curata da Massimiliano Alto (direttore del doppiaggio e adattatore dei dialoghi basati sulla traduzione dal giapponese di Francesco Nicodemo) e vede la partecipazione di:

Alex Polidori che presta la sua voce a Norimichi

che presta la sua voce a Sara Labidi che presta la sua voce a Nazuna

che presta la sua voce a Alessandro Campaiola che presta la sua voce a Yusuke

che presta la sua voce a Federico Campaiola che presta la sua voce a Jun’ichi

che presta la sua voce a Mattia Fabiano che presta la sua voce a Minoru

che presta la sua voce a Alessio Puccio che presta la sua voce a Kazuhiro

La distribuzione voci e la direzione del doppiaggio sono state orientate a restituire quanto più fedelmente ed efficacemente l’originale, sia in termini di caratterizzazione dei personaggi sia di timbro ed età vocale.

Oltre al doppio audio italiano e giapponese, la Limited Editionin DVD eBlu-ray™ include anche il ricco booklet originale da 28 pagine contenente: