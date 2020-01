Angry Birds 2: Recensione, Trailer e Screenshot

Il 12 Settembre 2019 arrivava nei Cinema Angry Birds 2, sequel dell’omonimo film ispirato al celebre videogioco per dispositivi Mobile, ed oggi a distanza di mesi possiamo e vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione Bluray su gentile concessione Universal Pictures.

Angry Birds 2 Recensione

Non conoscere Angry Birds al giorno d’oggi è impossibile, ma può capitare che chi non giochi con lo smartphone o non abbia mai visitato gli store di Google e Apple non siano a conoscenza del suddetto titolo, per tanto prima di cimentarci nella Recensione del film, vogliamo fare un passo indietro e dare un piccolo spazio al videogioco.

Angry Birds nasce molti anni fa come gioco mobile, dove lo scopo è quello di lanciare da una grossa fionda degli uccelli arrabbiati, contro delle impalcature dove sono presenti dei malvagi maiali, al fine di eliminarli tutti e recuperare le uova rubate.

Il successo del videogioco ha portato allo sviluppo di numerosi titoli, rilasciati sempre su dispositivi Mobile tra sequel e spinoff vari. Nel corso degli anni abbiamo assistito alla realizzazione di gadget e il primo film animato, il quale ha conquistato l’interesse del pubblico e dei fans della saga. A distanza di anni arriva il sequel di cui vogliamo parlarvi quest’oggi.

La trama del sequel ruota attorno alla comparsa di una nuova minaccia con la relativa isola, la quale mette a repentaglio la vita semi-pacifica degli uccelli e porcelli.

Il duo deciderà di seppellire lascia di guerra per un bene comune, stringendo una temporanea alleanza per sconfiggere il malvagio di turno e impedirgli di attuare i suoi piani, utilizzando una pericolosa arma.

In Angry Birds 2 tornano in azione personaggi come Red, Chuck, Bomb dalla parte degli uccelli e Leonard, Courtney e Garry per i porcelli, con la sorella di Chuck come new entry e il malvagio Zeta.

Angry Birds 2 propone il medesimo doppiaggio del prequel, con le voci originali che hanno caratterizzato gli iconici personaggi della serie.

Nonostante l’ottimo lavoro del team nella realizzazione di scenari, personaggi ed effetti vari, la trama del sequel è meno coinvolgente del predecessore, dove vi era il desiderio di vedere come Rovio avrebbe portato Angry Birds sullo schermo.

Il tutto realizzato in ben 97 minuti, dall’apertura ai titoli di coda, longevità tipica dei film d’animazione, che vi terrà incollati allo schermo per l’intera durata, strappandovi delle grosse risate.

Nella versione Bluray è possibile trovare un nuovo film realizzato per l’occasione che vede protagonisti Red, Silver e gli adorabili Pulcini, oltre contenuti speciali come 3 attività fai da te, la creazione dei pulcini, Gita allo zoo, un documentario sulla realizzazione del film e molto altro ancora.

Se avete amato il film al Cinema, vi consiglio di non lasciarvi sfuggire l’edizione Home Video, dove potete appunto accedere ad una serie di contenuti aggiuntivi mai visti prima d’ora.

Per l’occasione è stato realizzato anche un bundle contenente sia il primo che il secondo film della serie.

Angry Birds 2 Trailer