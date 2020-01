Uomo Tigre II: Recensione e Unboxing

A partire da qualche giorno è possibile acquistare su Amazon il cofanetto completo dedicato all’Uomo Tigre, con entrambe le serie animate suddivise in 4 raccolte. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione con Unboxing dell’Uomo Tigre II.

Sia i singoli cofanetti che la raccolta completa sono stati distribuiti nel formato DVD da Anime Factory, etichetta di KochMedia.

Uomo Tigre II – Recensione

Uomo Tigre II è una serie animata basata sul Manga di Ikki Kajiwara, scritto da Haruya Yamakazi e disegnato da Shin Hidenobu.

La nuova serie prosegue gli eventi della precedente oltre che del Manga, nonostante quest’ultimo non sia stato accolto a braccia aperte in Italia, contrariamente a quanto accaduto in Giappone. Lo scarso successo ha portato alla fine della produzione in poco tempo, al punto che trovarla quest’oggi è una rarità.

Uomo Tigre II è composta da un totale di soli 33 episodi trasmessi in Giappone per la prima volta dall’emittente televisiva TV Asahi nell’Aprile del lontano 1981.

Il successo della serie in Giappone fu segnato sopratutto dalla comparsa di leggende del wrestling come Tatsumi Fujinami, André the Giant, Abdullah the Butcher, Stan Hansen, Shigeo Nagashima e Antonio Inok.

L’Anime come anticipato prosegue la storia a ben 9 anni di distanza da quando l’Uomo Tigre ha sconfitto i malvagi della Tana delle Tigri. Naoto Date, ossia colui che interpretava l’Uomo Tigre sul ring è morto a causa di un’incidente stradale per salvare un bambino, ed è proprio un bimbo di un orfanotrofio che Naoto frequentava spesso a seguire le orme del suo eroe, cimentandosi in un addestramento intenso al fine di apprendere tutto quello che c’è da sapere sulle arti marziali.

Il cofanetto offre a tutti i fans della serie la possibilità di portarsi a casa una raccolta di tutti gli episodi suddivisi in vari DVD, con tanto del tradizionale booklet cartaceo composto da 32 pagine, dove al suo interno è possibile trovare le trame di ogni singolo episodio e tutti i bozzetti preparatori di personaggi e fondali.

Con l’uscita dell’Uomo Tigre II in DVD, KochMedia (Anime Factory) ha distribuito in Italia il mega cofanetto contenente tutti e 4 i cofanetti, di cui 3 della prima serie e l’ultimo della seconda, per una collezione da non lasciarsi sfuggire.

A seguire vi riportiamo le restanti foto del cofanetto della seconda serie animata, che vi ricordiamo potete acquistare singolarmente o in bundle.