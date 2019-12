ANGRY BIRDS 2 dal 2 Gennaio 2020 in Home Video DVD e Bluray

I protagonisti del primo successo animato al botteghino si ritrovano per questo indimenticabile e spassoso secondo capitolo tratto dall’omonimo videogame. Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre arriva in Dvd, Blu-ray e Digital HD il prossimo 2 gennaio per divertire tutta la famiglia grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Una nuova minaccia mette in pericolo sia l’isola dei pennuti arrabbiati che quella dei maiali, loro nemici giurati. Dovranno unire le loro forze per sconfiggere Zeta, un misterioso uccello viola proveniente da un’isola ghiacciata, che insieme al suo esercito ha intenzione di distruggere le isole con un eterno inverno. Per evitare un destino congelato verrà stretta un’insolita alleanza: Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila si uniranno alla squadra dei maialini formata da Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. Spetterà alla supersquadra cercare di salvare le penne – in tutti sensi!



Con tanti imperdibili contenuti speciali, le edizioni home video contengono anche un mini-film inedito con protagonisti Red, Silver e gli adorabili Pulcini. Inoltre, tanti contenuti bonus da scoprire: dal making-of del film a divertenti dietro le quinte, con anche 3 spassose attività fai-da-te, per divertirsi in modo creativo con i propri bambini!



All’interno del formato Blu-ray, saranno anche disponibili 6 filmati da non perdere dei Pulcini e tantissimi contenuti speciali esclusivi, per un totale di un’ora di extra imperdibili.

Per gli amanti della saga, sarà inoltre disponibile la collection di Angry Birds 1-2 in formato Dvd e Blu-ray, per rivivere le avventure di Red, Bomb, Chuck e gli altri e divertirsi insieme a loro e a tutta la famiglia.

Con le voci di Maccio Capatonda (Red), Alessandro Cattelan (Chuck) e Francesco Pannofino (Bomb), Angry Birds 2 si prepara a conquistarvi a suon di risate.



CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEL FORMATO BLU-RAY:

6 filmati dei Pulcini (e sono tanti)

E molto altro!

CONTENUTI SPECIALI NEL FORMATO DVD E BLU-RAY: