I migliori Anime di Natale

In vista delle festività, e in attesa di arrivare al famoso giorno di festeggiamenti, potreste approfittare per visionare tantissimi episodi dei vostri anime preferite, magari puntando sugli episodi natalizi per rimanere nell’atmosfera delle festività. In questo articolo vi presenteremo quali sono i migliori episodi Natalizi presenti nelle Anime più famosi partendo da quelle più gettonate a quelle meno viste.

Toradora

Toradora ha ricevuto una nomination come uno dei migliori Anime nel 13° Japan Media Arts Festival nel 2009. E’ stato adattato anche ai videogiochi con il gioco prodotto dalla Namco Bandai Games nel 2009.



Anime prodotto da J.C Staff

Episodio 10 “Christmas Eve Festival”

Toradora è un anime romantico che segue le vicende del duo composto da Taiga e Ryuuji che si aiutano nelle loro rispettive cotte e condividono momenti della loro vita. In questo episodio sono presenti diverse scene molto profonde e toccanti proprio in vista delle festività. Ryuuji Takasu è un giovane studente delle scuole superiori che ha un amore smisurato per le faccende domestiche e nonostante la sua natura dolce e gentile è spesso etichettato come un cattivo ragazzo, un delinquente. L’altra protagonista Taiga Aisaka è anch’essa una studentessa, una sorta di bambolina esattamente il contrario di Ryuuji, con un carattere ostinato e deciso e conosciuta nella scuola come “La Tigre”. Assisteremo a dei cambiamenti importanti nella vita di Taiga e Ryuuji che condizioneranno tutta la loro storia.

Sailor Moon S Movie

Seppur la serie sia molto gettonata, questa versione cinematografica di Sailor Moon S è l’ideale per le vostre vacanze.



Anime prodotto da Production Reed e Toei Animation

OAV: Cuore nel Ghiaccio

In questo OAV, le Sailor combattono contro la regina malvagia chiamata Kaguya che minaccia di trasformare la città di Tokyo in un paese delle meraviglie invernale non tanto piacevole. Infatti la regina scatena una tempesta di neve su Tokyo con l’intenzione di congelare l’intera terra. Sarà compito di Sailor Senshi insieme alle altre di sconfiggere la regina cattiva. Nel frattempo Luna si innamora di un astronomo umano di nome Kakeru che si ammala. Luna esprime il desiderio di diventare umana per aiutarlo.

Ranma ½ Specials

Questo è uno speciale di Natale della serie Ranma 1/2 dove tutti i membri della serie sono invitata ad una festa di Natale in casa Tendo. Che i festeggiamenti abbiano Inizio!



Anime prodotto da Gainax e Studio Deen

OAV Episodio 2 “Natale in casa Tendo”

In questo episodio speciale, Kasumi Tendo sogna che Babbo Natale le chiede di organizzare una grande festa in casa sua. Infatti in questo episodio la cena di Natale viene organizzata in casa Tendo e dove sono invitati tutti i personaggi della serie… vuol dire caos completo. Tra vicende tra i membri della famiglia, amori non corrisposti e le abilità scarse di Akane nei lavori manuali, non può mancare l’amicizia e lo spettacolo delle stelle cadenti.

Kanon

Questo anime è molto interessante e composto da personaggi tutti da scoprire. L’intero OAV è ambientato nel periodo di vacanze avvolto da paesaggio mozzafiato invernale e un’atmosfera emanata dallo spirito Natalizio.



Anime prodotto da Kyoto Animation.

Da bambino Aizawa Yuuihi andava spesso a casa di suo cugino ma qualcosa è avvenuto durante il corso della storia che lo ha portato per ben 7 anni a non vederlo. E proprio in occasione delle festività Natalizie che Yuuichi ritorna con i suoi ricordi a quei giorni quando era felice. Fa da sfondo alla sua memoria, il paesaggio innevato in cui abita e l’incontro con diverse ragazze legate al suo passato.

K-On!

Ui, Yui, Nodoka e Sawako, tutte parti dello stesso club, si scambiano i regali di Natale e visitano il santuario per pregare per il nuovo anno che sta arrivando. La serie ha ricevuto un premio per la migliore animazione TV al Tokyo International Anime Fair del 2010.



Anime prodotto da Kyoto Animation



Episodio 7 “Natale! ”

Hirasawa Yui è una giovane ragazza che inizia il suo percorso di studi nel liceo della città ed entra a far parte di un esclusivo club di ragazze chiamato “Light Music Club”. Seppur fa parte di questo gruppo, non sa ancora suonare lo strumento che inizia ad imparare con l’aiuto delle sue amiche con cui festeggia anche le festività Natalizie. Un anime tranquillo e spensierato con alla base un’amicizia profonda tra le ragazze e l’esserci sempre nel momento del bisogno.