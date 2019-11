L’Uomo Tigre – Recensione e Unboxing

L’Uomo Tigre torna nelle case degli spettatori con una fantastica raccolta in DVD di tutti gli Episodi della Serie Animata originale, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Anime Factory e Kochmedia.

L’Uomo Tigre – Recensione

L’Uomo Tigre nasce come Manga per opera di Ikki Kajiwara e Naoki Ttsuji, pubblicato in Giappone nel periodo compreso tra il 1968 e 1971 dalla casa editrice Kōdansha. Il successo del Manga diede vita ad ben 3 serie televisive prodotte dalla Toei Animation tra il 1969 e 2016, con il nome di Uomo Tigre, Uomo Tigre II e Tiger Mask W.

L’Anime è attualmente distribuito da Anime Factory e Kochmedia in DVD, il successo ha permesso anche la realizzazione di un live action uscito nelle sale cinematografiche nel 2016 e basato naturalmente sulla serie animata. Il Manga è stato cosi acclamato dal pubblico che in Giappone sono nate delle federazioni di wrestling ispirate al celebre personaggio.

L’Uomo Tigre racconta la storia di Naoto Date, orfano durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la una visita allo zoo con i compagni di orfanotrofio, osservando una gabbia con dei felini realizza di voler diventare forte come una tigre al fine di contrastare le ingiustizie.

Prende la decisione di fuggire dai suoi compagni, recandosi dall’emissario della Tana delle Tigri, associazione a scopo di lucro che si occupa dell’addestramento dei lottatori di wrestling provenienti da ogni parte del mondo. Passano 10 anni di allenamenti durissimi, i suoi sforzi lo porteranno a realizzare il suo sogno sul ring.

La Tana delle Tigri tuttavia esige metà del guadagno di ogni wrestler, legge alla quale Naoto Date si sottrae per ricompensare l’orfanotrofio dove è cresciuto, ciò lo farà diventare un traditore e darà il via ad una serie di mortali sfide contro i sicari della Tana delle Tigri che cercheranno in tutti i modi di ucciderlo ad ogni incontro.

La serie animata arriva finalmente in uno splendido cofanetto in DVD suddiviso in 3 uscite e contenenti come sempre un booklet a colori di 24 pagine con la guida completa agli episodi e rari disegni preparatori originali oltre le gallerie dei fondali, e naturalmente i DVD con gli episodi della serie animata con le sigle originali.

La serie animata in DVD supporta la risoluzione 4:3 originale con doppiaggio in Italiano 2.0 e Giapponese 2.0 Dolby Digital, e naturalmente la presenza dei sottotitoli. Si tratta dell’edizione integrale, senza censure a tiratura limitata.

All’interno di ogni disco troverete svariati episodi, i quali possono essere selezionati e riprodotti tramite l’apposito menu. Il libretto cartaceo invece racchiude la guida ad ogni singolo episodio con disegni inediti sia per i personaggi che gli scenari, provenienti dai bozzetti originali creati durante la nascita ed evoluzione dell’opera.

Una serie assolutamente da aggiungere alla collezione se siete cresciuti con il celebre Uomo Tigre. A seguire vi riportiamo le foto del primo cofanetto:

L’Uomo Tigre – Sigla