MEN IN BLACK: INTERNATIONAL – da domani in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD

Chris Hemsworth (Avengers: Endgame) e Tessa Thompson (Thor: Ragnarok) si ritrovano per unire le loro forze per affrontare e sconfiggere una minaccia aliena apocalittica nella nuova entusiasmante avventura globale Men in black: International, in arrivo il prossimo 19 novembre in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment.

Insieme a Hemsworth e Thompson, un cast stellare che include Kumail Nanjiani (The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout), Rafe Spall (Jurassic World: Il regno distrutto), i fenomeni della danza internazionale Les Twins (Laurent Bourgeois & Larry Bourgeois) con Emma Thompson (E poi c’è Katherine) e Liam Neeson (Taken – La vendetta).

I Men in Black hanno sempre protetto la Terra dalla feccia dell’universo. In questa nuova avventura, si trovano a dover affrontare la più grande e globale delle minacce mai avute finora: una talpa all’interno dell’organizzazione.

Le edizioni Blu-ray e 4k Ultra HD di Men in Black: International contengono esclusive scene eliminate, oltre a momenti esilaranti da Neuralizzatore con il nuovissimo spot, Frank il Carlino e molto altro! Tutti i formati racchiudono al loro interno contenuti speciali inediti con tantissimi dietro le quinte, papere e molto di più.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEI FORMATI BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Scene eliminate

Alien-cestry.com – Tutti sono un po’ alieni in fondo! Scopri le tue radici con Alien-cestry.com

Tutti sono un po’ alieni in fondo! Scopri le tue radici con Alien-cestry.com Neuralizzazione: come se non fosse mai successo – Come NON visto su Alien TV, ordina ora per avere il tuo personale Neuralizzatore e cancellare momenti imbarazzanti dalla tua vita come un vero professionista.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATo dvd, BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Le papere – Anche gli agenti MIB più importanti dimenticano le loro battute. Godetevi queste papere indimenticabili.

Anche gli agenti MIB più importanti dimenticano le loro battute. Godetevi queste papere indimenticabili. Nuove reclute, abiti classici – Un cast davvero dell’altro mondo!

Un cast davvero dell’altro mondo! Diamoci dentro! Azione e stuntman – MIB International è ricchissimo di azione e stunt, viaggia dietro le quinte con la troupe per vedere come è stato realizzato.

– MIB International è ricchissimo di azione e stunt, viaggia dietro le quinte con la troupe per vedere come è stato realizzato. Guardate qui: gadget, armi e corse – Dall’iconico Neuralizzatore a tutto il resto, scoprite l’immenso arsenale di gadget, armi e veicoli di MIB.

– Dall’iconico Neuralizzatore a tutto il resto, scoprite l’immenso arsenale di gadget, armi e veicoli di MIB. Allarghiamo l’universo dei MIB – MIB alza l’asticella con location internazionali, alieni e molto di più, ampliando l’universo del film.

– MIB alza l’asticella con location internazionali, alieni e molto di più, ampliando l’universo del film. Les twins lo lasciano a terra – I fenomeni della danza Les Twins mettono in mostra il loro stile inconfondibile e dimostrano come hanno ideato le loro mosse aliene.

– I fenomeni della danza Les Twins mettono in mostra il loro stile inconfondibile e dimostrano come hanno ideato le loro mosse aliene. Frank il carlino e il piccolo pawny: galleria

Se siete stati neuralizzati: riassunto MIB – Unitevi a Frank il Carlino pre questo rapidissimo riassunto del franchise di MIB.

Unitevi a Frank il Carlino pre questo rapidissimo riassunto del franchise di MIB. E altro ancora!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppio disco che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale. Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

FILMMAKERS

Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, introducing Les Twins – Laurent Bourgeois & Larry Bourgeois, with Emma Thompson and Liam Neeson

Diretto da: F. Gary Gray

Scritto da: Matt Holloway, Art Marcum

Prodotto da: Walter F. Parkes and Laurie MacDonald

Produttore esecutivo: Steven Spielberg, Edward Cheng, Howard Chen, E. Bennett Walsh, Riyoko Tanaka, David Beaubaire, Barry Sonnenfeld

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 2

Durata : 115 minuti ca.

Video: Formato panoramico UHD (2.00:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Inglese Per Non Vedenti, Ceco, Hindi, Polacco, Tamil, Telugu, Ungherese 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Arabo, Bulgaro, Ceco, Croato, Ebraico, Greco, Islandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Serbo, Slovacco, Sloveno E Ungherese

Contenuti speciali: 54 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 1

Durata : 115 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.00:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco 5.1 Dts-Hd Ma, Russo, Ucraino 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Ucraino, Tedesco, Turco

Contenuti speciali: 54 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 1

Durata : 114 minuti ca.

Video: Formato panoramico anamorfico 2.00:1 16:9

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Francese non vedenti Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Fiammingo, Francese, Olandese, Tedesco e Turco