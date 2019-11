Disney + ha un sistema contro la condivisione account?

Chi di voi non utilizza Netflix, Infinity o altri servizi condividendo il proprio Account con gli amici al fine di attutire i costi mensili? A quanto pare si tratta di una pratica scorretta, in quanto la condivisione è prevista solo in ambito famigliare.

Di recente Netflix ha annunciato di voler attuare delle contromisure per evitare la condivisione degli account, sopratutto dopo le numerose perdite. A partire da ieri Disney+ è disponibile negli Stati Uniti mentre in Italia arriverà alla fine di Marzo 2020, il nuovo servizio di Streaming a quanto pare dispone di un sistema in grado di capire se un utente condivide il proprio account.

Disney contro la condivisione Account

Michael Paull, presidente di Disney Streaming Services ha dichiarato:

La condivisione delle password è qualcosa a cui stiamo pensando. Riteniamo che i consumatori utilizzeranno gli account per la loro famiglia, dopotutto la condivisione delle password continuerà ad esistere. Tuttavia abbiamo creato una tecnologia che permette di comprendere il comportamento degli utenti, quando vengono rilevati comportamenti privi di senso, viene automaticamente messo in auto un meccanismo per risolvere il problema.

Quando il servizio arriverà in Italia vi saranno dunque buone probabilità che gli account vengano bannati, bloccati o limitati in caso di condivisione all’esterno del nucleo famigliare.