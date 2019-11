Donnie Darko arriva il 14 Novembre in DVD e Bluray

Midnight Classics, etichetta di Koch Media Italia che racchiude una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell’orrore, è fiera di presentare un nuovo titolo che entra a far parte della già ricca line-up dei Classics: Donnie Darko il film di culto del 2001, scritto e diretto dall’esordiente Richard Kelly e con protagonista un giovane Jake Gyleenhaal, arriverà in DVD e Blu-Ray il 14 novembre.

La Collector’s Edition include due versioni del film:

La Versione Theatrical (114 minuti circa per la versione BD e 109 minuti circa per quella DVD)

La Versione Extended (134 minuti circa per la versione BD e 128 minuti circa per quella DVD)

Entrambe le versioni presentano un master ricavato dai nuovi restauri dei negativi originali prodotti da Arrow Films, supervisionati e approvati dal regista Richard Kelly e dal direttore della fotografia Steven Poster.

Inoltre, sarà presente un booklet da 24 pagine, una cartolina da collezione e un terzo disco ricco di contenuti extra tra cui:

Commento audio sottotitolato con Richard Kelly e Jake Gyllenhaal

Commento audio sottotitolato con Richard Kelly e il Cast

Commento audio sottotitolato con Richard Kelly e Kevin Smith (regista di Clerks e Red State)

20 scene tagliate ed estese

Documentario “Deus ex Machina: La filosofia di Donnie Darko”

Documentario “The Donnie Darko Diary”

Interviste d’archivio

Documentario “Me l’hanno fatto fare”

Documentario “Me l’hanno fatto fare parte 2”

Documentario “#1 Fan: A Darkomentary”

Storyboard a confronto

Dietro le quinte

“Cunning Visions” Infomercials

Video musicale “Mad World” by Gary Jules – Donnie Darko version

Galleria fotografica

Trailer

TV Spots

Donnie Darko è diventato il vero cult generazionale degli anni 2000, emozionante ed inquietante, accompagnato da una strepitosa colonna sonora che comprende tra le altre la super hit Mad World dei Tears For Fears reinterpretata da Gary Jules. Diretto da Richard Kelly (Southland Tales, The Box) e presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2004, il film ha lanciato definitivamente la carriera del protagonista Jake Gyllenhaal (I segreti di Brokeback Mountain, Lo sciacallo). Midnight Factory è orgogliosa di presentare per la prima volta insieme la versione cinematografica e la Director’s cut di Donnie Darko restaurate in alta definizione dai materiali originali.

Donnie Darko sarà disponibile dal 14 novembre 2019 in DVD e Blu-Ray.