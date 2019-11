I migliori anime spaziali

Se amate le anime futuristiche con ambientazione sulla luna, allora siete nel posto giusto. In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori anime che hanno proprio come location l’universo nella sua immensa grandezza e bellezza.

Cowboy Bebop

Nome Originale : Kaubōi Bibappu

: Kaubōi Bibappu Ambientazione : 2071

: 2071 Genere : Fantascienza

: Fantascienza Regia : Shin’ichirō Watanabe

: Shin’ichirō Watanabe Episodi : 26

: 26 Editore it: Dynamic Italia

La storia narra di due cacciatori di taglie (Spike Spiegel e Jet Black) che si spostano per i vari pianeti alla ricerca di criminali a bordo dell’astronave Bebop. Durante le loro missioni sui pianeti e sulla luna avranno modo di incontrare vari personaggi che si uniranno al team e con cui dovranno affrontare il proprio passato fatto di ricordi, perdite e questioni irrisolte il tutto circondato da ambienti futuristici e paesaggi da esplorare.

Galaxy Express 999

Nome Originale : Ginga Tetsudō Surī Nain

: Ginga Tetsudō Surī Nain Ambientazione : 2021

: 2021 Genere : Fantascienza

: Fantascienza Regia : Leiji Matsumoto

: Leiji Matsumoto Episodi : 18

: 18 Editore it: Panini Comics

La storia è ambientata nella galassia e precisamente nel 2021 dove il mondo è tecnologicamente avanzato anche nella rete ferroviaria che percorre la galassia. Protagonista della storia è Masai che dovrà scontrarsi con il proprio passato incontrando l’assassino di sua madre. Il mondo tecnologico permette agli esseri umani di avere al suo interno pezzi meccanici che permette loro di vivere oltre 2000 anni e Masai si ritroverà a scoprire verità nascoste ed affezionarsi a personaggi che condizioneranno la sua vita.

Space Dandy

Nome Originale : Supēsu Dandi

: Supēsu Dandi Genere : Azione

: Azione Regia : Shin’ichirō Watanabe

: Shin’ichirō Watanabe Episodi : 26

: 26 Editore it: Popcorn TV

Space Dandy racconta la storia di un cacciatore di alieni che insieme al suo robot e un gatto di nome Meow, girano per l’universo alla ricerca di alieni sconosciuti. La particolarità di questo anime sta nel viaggio nello spazio che Dandy affronterà ogni settimana incontrando tanti personaggi che renderanno la storia divertente ed entusiasmante.

Outlaw Star

Nome Originale : Seihō Bukyō Autorō Sutā

: Genere : Fantascienza

: Fantascienza Regia : Mitsuru Hongo

: Mitsuru Hongo Episodi : 26

: 26 Editore it: Panini Comics

Outlaw Star è il nome di un’astronave spaziale da cui prende il nome la storia di questo anime che racconta di Gene Starwind e il piccolo Jim che girano lo spazio come cacciatori di taglie oltre ad avere l’incarico di proteggere il capitano Hilda che al tempo stesso protegga Melfina, l’unica in grado di pilotare la nave. Dopo la morte di Hilda, il team si amplierà e si aggiungerà al gruppo una samurai assassina Aisha Clanclan che li aiuterà nelle loro missioni giornaliere.

Macross Frontier

Nome Originale : Makurosu F (Furontia)

: Makurosu F (Furontia) Ambientazione : 2059

: 2059 Genere : Fantascienza

: Fantascienza Regia : Shōji Kawamori

: Shōji Kawamori Episodi : 25

: 25 Editore it: Satelight

La storia è ambientata nell’anno 2059 a distanza delle due serie precedenti Macross Plus e Maross 7 e raccolta l’avventura della 25° flotta coloniale, la Macross Frontier, che si trova nello spazio per una missione di ricognizione. I militari appartenenti alla colonia si ritroveranno ad affrontare alieni veloci e potenti e a testare nuovi prototipi di armi per vincere le proprie battaglie. Tra guerra e avvicendamenti non può mancare una storia d’amore tra Saotome Alto, Sheryl Nome e Ranka Lee.