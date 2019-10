Svelate le edizioni speciali di C’ERA UNA VOLTA A…HOLLYWOOD

In un’epoca di reboot, sequel e discorsi contrastanti sui cinecomic, ecco Quentin Tarantino emergere con una nuova storia originale e al contempo ricca di richiami ad un’epoca passata.

C’era una volta a…Hollywood è in arrivo il prossimo 2 gennaio 2020 con Universal Pictures Home Entertainment Italia, oltre ai formati home video standard, con due speciali edizioni da collezione assolutamente imperdibili: Vinyl Edition e Gallery Book.

La prima, in esclusiva per Amazon, si presenta con un’incredibile creatività di copertina e al suo interno contiene 2 dischi in formato 4k Ultra HD, un vero vinile 45 giri, il poster di Operazione Dyn-O-Mite con protagonista Rick Dalton, il booklet “Mad Magazine” ispirato al film ed un adattatore per giradischi. Si tratta del primo film in assoluto di Quentin Tarantino ad uscire nell’esclusivo formato 4k Ultra HD.

Il Gallery Book, disponibile in formato Blu-ray presso i rivenditori selezionati Amazon, MediaWorld, Feltrinelli, Mondadori ed IBS, contiene al suo interno un esclusivo booklet per immergersi nel mondo di Rick Dalton, tra dietro le quinte e confessioni dell’attore protagonista di Bounty Law.

La nuova fatica registica del maestro Tarantino ci porta indietro al 1969, sulla scia della vicenda Manson, ma immersa in un universo fiabesco che sa di nostalgia di un’epoca ormai tramontata e dedicata tutta all’amore per il cinema e la Hollywood di fine anni ’60, al tramonto dell’età dell’oro. Rick Dalton, attore televisivo di telefilm western in declino, e la sua controfigura Cliff Booth cercano di ottenere ingaggi e fortuna nell’industria cinematografica.

C’era una volta a…Hollywood uscirà il prossimo 2 gennaio nei formati standard Dvd, Blu-ray e Steelbook 4k Ultra HD, ma arricchirà l’offerta con le imperdibili edizioni da collezione Vinyl Edition e Gallery Book, che faranno sicuramente brillare gli occhi ad ogni cinefilo e collezionista che si rispetti.

CONTENUTI SPECIALI ALL’INTERNO DEI FORMATI HOME VIDEO: