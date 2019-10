Pets 2: Recensione, Trailer e Screenshot

Pets 2 a distanza di mesi dal debutto cinematografico arriva in Bluray e DVD, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Universal Pictures.

Pets 2 Recensione

Pets 2 riprende le vicende di Max, Gidget e Snowball oltre naturalmente il resto della banda, i quali si troveranno a vivere 3 storie apparentemente differenti ma tutte unite da un solo filo conduttore.

In Pets 2 abbiamo un Max costretto ad abbandonare le comodità della vita casalinga per trascorrere la vacanza in una fattoria, dove farà la conoscenza di un cane da pastore che gli insegnerà che la vita non è facile come ha sempre immaginato, portandolo ad affrontare le sue paure ed assumersi le responsabilità delle sue azioni.

Le disavventure nella fattoria forgeranno il carattere di Max, il quale al suo rientro metterà in pratica quanto appreso per salvare una tigre dal suo triste destino.

Mentre Max affronta la vita selvaggia di una fattoria, in città abbiamo una Gidget intenta a recuperare il pupazzo preferito affidatole dallo stesso Max, finito per una distrazione nell’appartamento di una gattara.

Gidget si vedrà costretta a camuffarsi da felino per entrare nella stanza dove numerosi gatti litigano tra loro per il possesso del giocattolo. Infine abbiamo il coniglio esilarante visto nel precedente capitolo che verrà convocato da una cagnolina per salvare la tigre dal circo, il cui padrone è un malvagio domatore di bestie selvatiche con tanto di frusta e vestiario da strega.

Il villico di Pets 2 viene accompagnato da un gruppo di lupi feroci, il cui compito è quello di recuperare la tigre liberata dall’esilarante duo appena menzionato. 3 storie destinate ad unirsi in un solo filo conduttore, il quale vedrà un Max intento a mettere in atto il coraggio accompagnata da Gidget e da una schiera di gatti.

Pets 2 è in grado di risvegliare nello spettatore sentimenti contrastanti, da un lato abbiamo le grosse risate scaturite da scene esilaranti come la visita al veterinario e dall’altra momenti riflessivi in cui trasmettono un chiaro messaggio allo spettatore, l’importanza di affrontare le proprie paure con il coraggio che si cela in ognuno di noi.

Un sequel che nonostante non sia all’altezza del predecessore fa divertire, emozionare ed è in grado di intrattenere per l’intera durata. L’edizione Home Video include sia il film che scene eliminate, 2 mini film di cui uno dedicato alle avventure di Super Gidget e l’altra ai Minion ed altri contenuti che estendono notevolmente la longevità del film.

Un lungometraggio animato che merita decisamente la vostra attenzione, sia che abbiate apprezzato il prequel che siate alla ricerca di un film adatto ad un pubblico di tutte le età.

Pets 2 Trailer