Batman & Robin: Recensione dell’edizione Steelbook

Correva l’anno 1997 quando l’ultimo capitolo della vecchia trilogia di Batman arrivò nei cinema, ci stiamo riferendo naturalmente a Batman & Robin, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione della Steelbook Edition Bluray 4k ULTRA HD disponibile su Amazon.

Batman & Robin – Recensione Bluray Steelbook 4K ULTRA HD

Come anticipato Batman & Robin segna la fine di un’era per il cavaliere oscuro, la quale darà il via diversi anni più tardi ad una nuova trilogia. George Clooney torna nei panni di Batman, affiancato da Robin che viene interpretato da Chris O’Donnell e da Batgirl nei panni di Alicia Silverstone.

Per il terzo e ultimo film della saga entrano in scena nemici come Mr.Freeze interpretato da Arnold Schwarzenneger, Poison Ivy da Uma Thurman e Bane da Jeep Swenson. Il casto si conclude con il maggiordomo Alfred Pennyworth interpretato da Michael Gough e il commissario di polizia James Gordon affidato a Pat Hingle.

Il successo di Batman & Robin portò Warner Bros a dare vita ad un nuovo capitolo, l’ultimo della serie che arrivò nei cinema nel 1997 ma le cui riprese iniziarono verso la fine del 2016, ad un anno di distanza dalla proiezione del sequel.

Il film venne però realizzato in modo differente dal predecessore, trasformandolo più in una pubblicità di giocattoli che una pellicola cinematografica, l’intento dell’azienda era quello di puntare sulla vendita di giocattoli e merchandise a tema, a confermarlo fu l’attore di Robin in una intervista.

Le riprese iniziarono il 12 Settembre del 96 e terminarono a Gennaio dell’anno sequenze, diversi mesi prima la proiezione nelle sale. Purtroppo però il film fu un fiasco in termini di incassi rispetto Batman Forever, al punto che fu messa in discussione l’interpretazione di Clooney nei panni di Batman.

Warner Bros tempo dopo ammise di aver commesso uno sbaglio nella scelta dell’attore protagonista e accantonò la serie nel dimenticatoio, fino a quando non venne resuscitata con un reboot della stessa, dando dunque vita a Batman Begins, il quale vide un cast differente oltre che naturalmente la sceneggiatura.

Per la realizzazione di Gotham City fu presa in considerazione Tokyo e le sue luci, mentre la sceneggiatura ruotava attorno al fatto che la pellicola doveva rappresentare più il cartone animato che un film in se, facendo dunque leva nel desiderio dei bambini di acquistare i giocattoli ufficiali.

Agli attori durante la recitazione veniva costantemente ricordato di tenere bene a mente che il film avrebbe rappresentato il cartone animato, rendendo dunque le azioni meno cupe, violente e filmesche dei predecessori, concludendo la saga con il botto, ma in negativo si intende.

E fù così che Batman & Robin scrisse i puntini sulle i alla storia del Cavaliere Oscuro di quell’epoca, trilogia che vide la partecipazione di numerosi attori noti nei panni dei cattivi, tra cui Arnold e Jim Carrey, giusto per citarne qualcuno.

L’edizione Steelbook Bluray 4K oltre alle migliorie in termine di risoluzione e audio vanta contenuti speciali come 3 video musicali, galleria dei profili dei buoni e cattivi, una scena inedita, il trailer cinematografico ed altro ancora.

Su Amazon potete acquistare anche gli altri due film nella medesima edizione, i quali variano in colorazione e contenuti Extra, pur rimanendo in linea tra loro. Custodia in metallo con stampa adesiva sul retro, una vera chicca per i collezionisti e fan del Cavaliere Oscuro.

