One Piece Stampede – Il Film in Anteprima il 21 Ottobre nei Space Cinema

I Pirati più attesi al cinema stanno per salpare e festeggeranno con i fan i primi 20 anni di successi. “One Piece: Stampede – Il Film” supervisionato dallo stesso creatore Eiichiro Oda, contiene rivelazioni che lo rendono veramente un film imperdibile per la fanbase, sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 24 ottobre, distribuito da Anime Factory, etichetta di Koch Media.

Ma ci sono in serbo grandi sorprese per il pubblico e gli affezionati di Luffy e della fantastica Ciurma di Cappello di Paglia. Lunedì 21 ottobre alle ore 20, infatti, in tutti i The Space Cinema è prevista l’anteprima del film per il pubblico.

Tutti gli spettatori che acquisteranno il biglietto servendosi dei circuiti di vendita The Space Cinema, riceveranno in regalo un booklet Star Comics edizioni o il poster ufficiale esclusivo.

E’ già possibile acquistare il proprio biglietto sul sito e sull’App di The Space Cinema. Conviene affrettarsi per aggiudicarsi i posti migliori e i fantastici premi!

SINOSSI

Eccoci alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata!

Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito di Buena Festa, l’Organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica…

Tutti sono accorsi con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gol D. Roger, il Re dei Pirati. Ma ancora nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che questi ha in serbo per loro!

La corsa per conquistare l’ambito tesoro è ufficialmente iniziata!