Disney torna alle animazioni a mano?

Chi di voi è cresciuto con cartoni animati come la Sirenetta, Aladdin, Cenerentola, il Re Leone e cosi via dicendo? Lungometraggi che nonostante erano animati a mano trasportavano lo spettatore in magici mondi, grazie ad una trama coinvolgente ed una colonna sonora da Oscar.

Disney tornerà ai disegni a mano?

Di recente è nata una discussione negli studios Disney in merito alla possibilità di tornare a produrre film d’animazione realizzati a mano, da affiancare naturalmente ai computer grafica di Disney Pixar.

Jennifer Lee (registra di Frozen), Chris Buck (co-direttore di Frozen 2) e Vecho (produttore di Frozen 2) hanno dichiarato:

Con l’abbandono di Disney da parte di John Lasster, il nuovo responsabile sta prendendo seriamente in considerazione il ritorno alle vecchie animazioni che da sempre hanno contraddistinto lo studio, vi sono buone possibilità che il disegno a mano torni in studio. Pensiamo che sia uno dei pochi studi al mondo in grado di fare entrambe le cose, alla fine dipende dai registi e da come vogliono raccontare le storie. Le persone non lo sanno ma le figure disegnate a mano hanno aiutato molti nostri animatori per la computer grafica. Pensiamo che il disegno a mano libera sia fondamentale per gli animatori della computer grafica, ed anche se molti film sono in CGI dietro vi è un grande lavoro fatto a mano.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il disegno a mano nei futuri lungometraggi animati?