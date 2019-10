PETS 2: VITA DA ANIMALI disponibile da oggi in Home Video

Il film perfetto per tutti è in arrivo con questo irriverente ma adorabile sequel del film campione al botteghino con Pets 2 – Vita da animali, disponibile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD a partire dall’8 ottobre. Prodotto da Illumination, lo studio che ha dato vita a Cattivissimo me, Minion e Sing, questo capitolo segue il primo con un cast di voci indimenticabili che riunisce i nostri animali e famiglie preferiti in una nuova emozionante avventura che esplora il legame tra gli animali domestici e gli umani che li amano.

Le edizioni del film nei formati Blu-ray e 4k Ultra HD contengono oltre 80 minuti di contenuti speciali, che includono anche due nuovissimi, esilaranti mini-movie: Super Gidget, con l’adorabile pomerania Gidget ed il suo amico Max; e Minion scout, con i divertentissimi aiutanti del male, i Minion. Inoltre, ci saranno scene eliminate, tutorial di disegno e di fai-da-te, uno speciale fumetto interattivo di Capitan Nevosetto e molto altro ancora! Unitevi al cast di amici a quattro zampe per passare una serata in compagnia della famiglia con un film che ci ricorda in modo unico del perché amiamo i nostri animali e cosa li rende tanto speciali.

Pets 2 – Vita da animali esplora le emozioni dei nostri amici animali, il rapporto tra di loro, le famiglie che li amano e risponde alla domanda: Cosa fanno davvero i nostri animali quando non siamo a casa? Il giovane Max (Alessandro Cattelan) sta affrontando dei cambiamenti importanti nella sua vita dopo il matrimonio di Katie e l’arrivo di un neonato, Liam. Nel frattempo, Gidget (Laura Chiatti) tenta di recuperare il giochino preferito di Max da un appartamento pieno zeppo di gatti con l’aiuto della loro felina amica, Chloe (Selvaggia Quattrini), che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E Nevosetto (Francesco Mandelli) crede, nonostante lo scherno da parte degli altri animali, di essere un supereroe dopo che la sua padroncina gli ha fatto indossare un costume da supereroe. Ma quando Marghi (Domitilla D’Amico), una coraggiosa Shih Tzu, arriva a chiedere l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio per diventare l’eroe che ha finto di essere.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD, BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Mini Movie Minion Scout – Quando Margo, Agnes e Edith fanno ritorno dal campus Badger Scout, tre Minion sono attratti dagli attestati di merito delle ragazze. I loro tentativi di partecipare ad un campus per scout hanno come risultato attrarre un orso, mangiare bacche velenose e far esplodere una diga, con conseguente inondazione anomala. Ma quando fanno ritorno a casa, le ragazze condivideranno con loro gli attestati, incoraggiando il resto dei Minion a mettersi alla prova con gli scout. Super Gidget – Quando Max viene rapito da un esercito di scoiattoli, Super Gidget è l’unica a poterlo salvare. Si scopre che il rapitore di Max è in realtà una pulce con il potere del controllo della mente. Gidget deve quindi usare il suo coraggio, forza e ingegno per salvare il suo unico amore… finché non scopre che era tutto un sogno.

Il Making-of dei Mini Movie – Ogni film Illumination è accompagnata da mini-movie che sono vere e proprie produzioni a sé. Ogni regista esplora la produzione del suo mini-film.

Scene eliminate

Il Making-of del film – La trama di Pets 2 – Vita da animali include più sottotrame che convogliano insieme in un’unica indimenticabile storia. Ne parliamo con i registi, gli addetti al montaggio, il cast per discutere del delicato incastro di narrazioni multiple all’interno di un solo film.

Come si disegna – Insieme all'Head of Story, Eric Favela, seguiamo un tutorial step-by-step per imparare a disegnare Max, Nevosetto e Chloe.

– Insieme all’Head of Story, Eric Favela, seguiamo un tutorial step-by-step per imparare a disegnare Max, Nevosetto e Chloe. E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

FILMMAKERS

Cast: Patton Oswalt, Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate, Tiffany Haddish, Lake Bell, Nick Kroll, Dana Carvey, Ellie Kemper, Hannibal Buress, Bobby Moynihan e Harrison Ford

Diretto da: Chris Renaud e Jonathan Del Val

Scritto da: Brian Lynch

Prodotto da: Chris Meledandri and Janet Healy

Produttore esecutivo: Brett Hoffman

Production Designer: Colin Stimpson

Montaggio: Tiffany Hillkurtz

Musiche: Alexandre Desplat

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Animazione

Dischi: 2

Durata : 117 minuti ca.

Video: Formato panoramico UHD (2.39:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano, Francese 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Fiammingo,

Olandese 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Olandese

