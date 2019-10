TOY STORY 4: Disponibile dal 9 Ottobre in digitale e dal 23 Ottobre in DVD e Bluray

Oltre un miliardo di dollari al box office mondiale per Toy Story 4 che ha portato il pubblico in un divertente viaggio pieno di emozioni con Woody, Buzz Lightyear e tutta la gang di giocattoli. Tra gli amici di sempre e facce nuove, il quarto capitolo cinematografico di Toy Story porta Woody di fronte a un inaspettato bivio, arriva in home video dal 9 ottobre sulle piattaforme digitali (iTunes, Rakuten, Chili, Timvision e Google Play Store) e nei migliori negozi fisici e online dal 23 ottobre in Dvd, Blu-ray, Steelbook Blu-ray con Disco Bonus, Cofanetto DVD, Cofanetto Blu-ray, Steelbook 4 film Blu-ray.

Toy Story 4 segue le vicende di Woody che ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventuraon the roadinsieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.



Un’ora di contenuti extra per dare un’occhiata più da vicino agli iconici personaggi del film, al team che ha dato loro vita sul grande schermo e alla storia del titolo, nato 25 anni fa come primo lungometraggio d’animazione al mondo a essere completamente sviluppato in computer grafica. Scene eliminate – tra cui un finale alternativo -, nuove featurette che raccontano il legame di forte amicizia tra Woody e Buzz nel corso degli anni, divertenti aneddoti che risalgono alla lavorazione del film svelati dal team Pixar, uno sguardo nostalgico ai tempi dell’ideazione fino al primo storyboard insieme ai filmmaker e approfondimenti sul pioneristico sforzo dei creativi Pixar che hanno inventato set, personaggi, look e mood del film. Tutto questo e molto altro ancora nei contenuti extra di Toy Story 4.

CONTENUTI EXTRA

Blu-ray & Digital:

Storie di Giocattoli – Il cast e il team creativo di Toy Story 4 mostrano il proprio amore per i giocattoli!

– Il cast e il team creativo di Toy Story 4 mostrano il proprio amore per i giocattoli! La nuova Bo – Alla scoperta di come il team creativo che ha realizzato Bo Peep ha immaginato tutti gli aspetti dell’identità di questo personaggio fino a portarlo in vita sul grande schermo.

– Alla scoperta di come il team creativo che ha realizzato Bo Peep ha immaginato tutti gli aspetti dell’identità di questo personaggio fino a portarlo in vita sul grande schermo. Commento audio

Woody & Buzz (Disco Bonus) – Uno sguardo più ravvicinato al rapporto tra questi due leggendari personaggi.

(Disco Bonus) – Uno sguardo più ravvicinato al rapporto tra questi due leggendari personaggi. Anatomia di una scena: Il parco giochi (Disco Bonus) – I filmmaker e il cast rivedono alcune scene chiave del film, dissezionando i metodi pratici e tecnologici utilizzati per portarle in vita.

(Disco Bonus) – I filmmaker e il cast rivedono alcune scene chiave del film, dissezionando i metodi pratici e tecnologici utilizzati per portarle in vita. Giocattoli e panorami (Disco Bonus) – Una collezione di voli mozzafiato nelle ambientazioni di Toy Story 4.

(Disco Bonus) – Una collezione di voli mozzafiato nelle ambientazioni di Toy Story 4. Scatola dei giochi (Disco Bonus) – Una selezione di mini-doc sui nuovi personaggi del film insieme agli attori che hanno dato loro voce, il regista Josh Cooley e i creativi Pixar pronti a svelare tutti gli elementi che li hanno resi così divertenti e adorabili.

(Disco Bonus) – Una selezione di mini-doc sui nuovi personaggi del film insieme agli attori che hanno dato loro voce, il regista Josh Cooley e i creativi Pixar pronti a svelare tutti gli elementi che li hanno resi così divertenti e adorabili. Un giro con Ally Maki (Disco Bonus) – Ally Maki, la voce di Giggle McDimples, scopre tutti i segreti del processo di registrazione dei dialoghi Pixar direttamente dal regista Josh Cooley e dalla sua squadra.

(Disco Bonus) – Ally Maki, la voce di Giggle McDimples, scopre tutti i segreti del processo di registrazione dei dialoghi Pixar direttamente dal regista Josh Cooley e dalla sua squadra. Scene tagliate (Disco Bonus) – Con introduzione del regista Josh Cooley: Giocare a tutti i costi Bo conosce gli ippopotami Giocattoli disperati Imitazioni Ingaggiare Duke È proprio lei

(Disco Bonus) – Con introduzione del regista Josh Cooley: Trailer e pubblicità (Disco Bonus)



Digital Exclusive:

Anatomia di una Scena: Prologo – I filmmaker e la crew di Toy Story 4 danno uno sguardo alle scene chiave del lungometraggio analizzando le tecniche utilizzate per portarle sul grande schermo.

– I filmmaker e la crew di Toy Story 4 danno uno sguardo alle scene chiave del lungometraggio analizzando le tecniche utilizzate per portarle sul grande schermo. Scena Bonus Aggiuntiva – Il parco giochi di Bonnie.

SPECIFICHE TECNICHE :

Configurazioni:

Digital: 4K UHD, HD, SD

Fisico: DVD, Blu-ray, SteelBook® Blu-ray, SteelBook® 4 film Blu-ray, Cofanetto 4 film DVD, Cofanetto 4 film Blu-ray

Durata:

Circa 100 minuti

Aspect Ratio:

2.39:1

Audio:

Blu-ray : Inglese 7.1 DTS-HDMA, Inglese 5.1 DTS-HDHR, Inglese 2.0 Dolby Digital, Italiano e Tedesco: 5.1 Dolby Digital

DVD : Inglese e Italiano 5.1 Dolby Digital, Inglese e Italiano audio descrittivo 2.0 Dolby Digital

Digital HD/SD : Inglese 5.1/2.0, Italiano 5.1/2.0 (varia a seconda delle piattaforme)