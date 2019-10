One Piece: Stampede – Il Film si mostra in un nuovo Trailer italiano

“One Piece: Stampede – Il Film” sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 24 ottobre. Anime Factory, etichetta di Koch Media, presenta l’attesissimo trailer ufficiale italiano.

Tratto dal manga più venduto al mondo, l’anime festeggia i suoi 20 anni e salpa per l’Italia con una nuova e maestosa avventura cinematografica. I pirati più amati dai Millenials e dalla Generazione Z tornano sul grande schermo con la supervisione artistica del genio creativo Eiichiro Oda. L’uscita del film in Giappone, dove ha incassato oltre 5 miliardi di yen al botteghino, lo ha consacrato come l’anime più atteso degli ultimi anni.

Ecco inoltre svelati i nomi dei doppiatori di Cappello di paglia e dei due “villain” mai apparsi prima d’ora nell’anime: Monkey D. Luffy avrà la voce di Renato Novara, Douglas Bullet quella di Roberto Draghetti e Buena Festa quella di Enrico Di Troia.

Eccoci alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata!

Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito di Buena Festa, l’Organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica…

Tutti sono accorsi con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gold Roger, il Re dei Pirati. Ma ancora nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che questi ha in serbo per loro!

La corsa per conquistare l’ambito tesoro è ufficialmente iniziata!