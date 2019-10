Anime Factory presenta MAQUIA – Tutti i dettagli sulla Ultra Limited Edition

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, è lieta di svelare nuovissimi dettagli sull‘Ultra limited Edition di Maquia, il capolavoro firmato da Mari Okada in arrivo in home video il 17 ottobre 2019, definito da Makoto Shinkai (regista di Your Name e Weathering with you) “un film magnifico in grado di smuovere i ricordi normalmente assopiti dentro di noi”.

Oltre alle Limited Edition in DVD e Blu-ray™, Anime Factory porterà sul mercato anche un’Ultra limited Edition a tiratura limitata e numerata, contenente:

Un digipack con 2 Blu-ray™: film + contenuti extra

3 Special Cards da collezione

Special Booklet da 84 pagine: versione italiana integrale del booklet originale giapponese

Special Story da 16 pagine: racconto breve che fa da complemento al film, scritto dalla stessa regista

Inoltre, all’interno del secondo Blu-ray™ sono presenti:

Documentario “Making of” HD (22′ circa, sottotitolato in italiano) con interviste allo staff

Storyboard a video HD.

Il lancio del DVD e Bluray è fissato per il mese in corso!