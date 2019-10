Pets 2 festeggia l’uscita del Film in DVD e Bluray con la Giornata mondiale degli animali

Preparatevi ad un’imperdibile settimana totalmente dedicata ai nostri amici a quattro zampe. In occasione dell’uscita di Pets 2 – Vita da animali nei formati Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD il prossimo 8 ottobre, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha organizzato non uno, ma due weekend da non perdere interamente dedicati agli animali e ai loro amati padroni.

Si parte con il weekend del 4/5/6 ottobre nelle città di Roma e Milano. Due grandi appuntamenti in due grandi città per un pubblico più vario che mai! La partenza è fissata il 4 ottobre, in occasione della Giornata mondiale degli animali.

Si comincia con Pets In The City, il primo grande evento fieristico dedicato ai “pet” in centro città a Milano, dal 4 al 6 ottobre. Con tantissime esperienze immersive, edutainment e tanto altro; un grande contenitore che permetterà un confronto diretto con gli esperti del settore per imparare sempre di più sulla convivenza uomo – animale. All’interno della fiera sarà disponibile uno stand a tema Pets 2 – Vita da Animali, in cui scattare qualche foto insieme al proprio amico a quattro zampe, ricevere dei simpatici gadget dedicati e godersi qualche minuto di relax.

Domenica 6 ottobre, Universal Pictures Home Entertainment Italia si sposta a Romics, la grande rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, cinema e i games, organizzata presso la Fiera di Roma. Durante la giornata di domenica 6 ottobre sarà allestita una speciale area dedicata proprio a Pets 2 – Vita da animali, con l’iniziativa Porta il tuo Pet a Romics. I cani di piccola taglia, infatti, saranno i benvenuti all’interno della fiera, e all’interno del corner tematizzato potranno fare un vero e proprio Pet stop! Photo-opportunity, gadget a tema Pets 2 – Vita da animali e un breve rinfresco canino sono previsti, così da rendere per voi e per loro indimenticabile la vostra giornata insieme!

E non finisce qui: alle h.16.00, presso il palco Movievillage del Padiglione 5 della fiera, verrà organizzato un imperdibile panel di confronto tra l’esperto di animazione di Comingsoon.it Domenico Misciagna, Marco Lucio Papaleo di Screenweek.it e il Senior Project Manager – Animation di Universal Pictures Home Entertainment Italia Simone Giorgi, incentrato sul tema sempre più attuale del rapporto tra uomo e animale e come questo viene messo in scena per i bambini grazie ad Illumination, con un finale che vedrà protagonisti proprio i bambini.

L’ultimo appuntamento è previsto per il weekend successivo, sabato 12 ottobre, presso l’esclusivo Green Dog Club: una giornata di puro divertimento per i cani e i loro padroni targata Pets 2 – Vita da animali. Dalle ore 14 alle ore 18, alle porte di Milano, a Zibido San Giacomo presso il Lago San Novo (SP139 km 2), ci sarà l’occasione di celebrare i nostri amici a quattro zampe con una giornata interamente dedicata a loro e al rapporto unico che ci unisce, immersi nella natura sulla riva di un lago naturale a due passi da Milano. Anche qui, saranno disponibili gadget tematizzati ed una simpatica merenda offerta, dando a tutti i cani e ai loro padroni l’opportunità di trascorrere una giornata davvero speciale. L’ingresso, solitamente riservato ai soci, viene offerto in occasione dell’evento dedicato a Pets 2 – Vita da animali.

Le edizioni del film nei formati Blu-ray e 4k Ultra HD contengono oltre 80 minuti di contenuti speciali, che includono anche due nuovissimi, esilaranti mini-movie: Super Gidget, con l’adorabile pomerania Gidget ed il suo amico Max; e Minion scout, con i divertentissimi aiutanti del male, i Minion. Inoltre, ci saranno scene eliminate, tutorial di disegno e di fai-da-te, uno speciale fumetto interattivo di Capitan Nevosetto e molto altro ancora! Unitevi ai nostri amici a quattro zampe per passare una giornata in compagnia della famiglia con un film che ci ricorda in modo unico del perché amiamo i nostri animali e cosa li rende tanto speciali.