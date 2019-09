Aladdin disponibile da oggi in DVD e Bluray

Aladdin, l’emozionante e dinamico adattamento live-action del classico d’animazione Disney, già disponibile sulle piattaforme digitali (iTunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision) arriva dal 25 settembre nei migliori negozi fisici e online in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra HD e SteelBook Blu-ray UHD. I fan possono così rivivere l’elettrizzante storia dell’affascinante ragazzo di strada Aladdin, della coraggiosa e indipendente principessa Jasmine e del Genio, che potrebbe essere la chiave del loro futuro. Diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Operazione U.N.C.L.E.) , che porta il suo stile unico ricco di scene d’azione e dal ritmo veloce nell’immaginaria città portuale di Agrabah.

I contenuti extra dell’edizione home video approfondiscono gli elementi per cui il film è stato così amato dal pubblico di tutto il mondo, dall’indimenticabile e premiata colonna sonora ai suoi personaggi con le loro gag sul set come fuori. Tra i contenuti inediti è presente il brano Desert Moon, non compreso nella versione del film uscita in sala, composto da Alan Menken, otto volte nominato agli Academy Awards, scritto da Benj Pasek (premiato agli Oscar e ai Tony Awards) e da Justin Paul (The Greatest Showman, La La Land). Gli extra contengono anche uno sguardo più ravvicinato all’approccio giocoso e pieno di estro del regista Guy Ritchie, che ha reso possibile tutta la magia del film. Non manca un approfondimento sulla nuova interpretazione che Will Smith ha dato al personaggio del Genio blu confinato nell’iconica lampada a olio. Si possono apprezzare ancor meglio anche le performance di Naomi Scott, nel ruolo di Jasmine, la coraggiosa principessa che anela a guidare il popolo di Agrabah, e di Mena Massoud che racconta tutte le emozioni che gli ha regalato, nel corso del tempo, interpretare Aladdin. Immancabili, scene tagliate e bloopers.

IN ESCLUSIVA PER LE PIATTAFORME DIGITALI:

“SPEECHLESS”: CREARE UNA NUOVA CANZONE PER JASMINE – Com’è nato l’emozionante brano Speechless, scritto appositamente per il personaggio di Jasmine in questa nuova versione del film da Alan Menken, Benj Pasek e Justin Paul.



BLU-RAY & DIGITAL BONUS:

VIDEODIARIO DI ALADDIN: UN NUOVO FANTASTICO PUNTO DI VISTA – Uno sguardo dietro le quinte che colleziona alcuni momenti di set catturati da Mena Massoud (Aladdin) offrendo il suo personale punto di vista su questa divertente avventura piena di ritmo ed emozioni.

– Uno sguardo dietro le quinte che colleziona alcuni momenti di set catturati da Mena Massoud (Aladdin) offrendo il suo personale punto di vista su questa divertente avventura piena di ritmo ed emozioni. CANZONE ELIMINATA – “DESERT MOON” – Un toccante duetto interpretato da Jasmine e Aladdin, girato e montato. Le parole del compositore Alan Menken introducono la clip.

– Un toccante duetto interpretato da Jasmine e Aladdin, girato e montato. Le parole del compositore Alan Menken introducono la clip. GUY RITCHIE: UN GENIO DEL CINEMA – In questa clip tutti i motivi per cui Guy Ritchie sia il regista ideale per dare nuova vita al cinema a uno dei grandi classici Disney più amati.

– In questa clip tutti i motivi per cui Guy Ritchie sia il regista ideale per dare nuova vita al cinema a uno dei grandi classici Disney più amati. UN GENIO PER AMICO – Alla scoperta di come Will Smith abbia arricchito di talento, esperienza e un pizzico di personale magia l’iconico personaggio del Genio.

– Alla scoperta di come Will Smith abbia arricchito di talento, esperienza e un pizzico di personale magia l’iconico personaggio del Genio. SCENE ELIMINATE Cascata di petali nel succo d’arancia Il planetario magico di Jafar Il dono di Anders Desideri sbagliati Vecchio sciocco Riunione post confettura di ignami

ERRORI – Una collezione di esilaranti gag e papere sul set.

– Una collezione di esilaranti gag e papere sul set. VIDEO MUSICALI “Speechless” – Video musicale interpretato da Naomi Scott. “A Whole New World” – Video musicale interpretato da ZAYN e Zhavia Ward. “ A Whole New World” (“Un Mundo Ideal”) –Video musicale interpretato da ZAYN e Becky G.



SPECIFICHE TECNICHE:



Configurazioni:

4K Ultra HD (4K UHD+Blu-ray) anche in edizione StellBook®, Blu-ray, DVD, sulle piattaforme digitali in HD ed SD



Durata:

Circa 128 minuti



Rating: Film per Tutti