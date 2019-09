Gigi la Trottola: Recensione e Unboxing del primo cofanetto

Concludiamo quest’oggi le Recensioni Anime di Settembre 2019 parlandovi del primo cofanetto in Bluray di Gigi la Trottola, che ci è stato gentilmente offerto da Koch Media, disponibile per l’acquisto su Amazon anche in DVD, anticipandovi che il secondo e ultimo cofanetto arriverà a Ottobre.

Gigi la Trottola come la maggior parte degli Anime è tratto dall’omonimo Manga chiamato Dasshu Kappei, ideato da Noboru Rokuda nei gloriosi anni 80, stesso periodo nel quale debuttò la serie animata, la cui sigla in Italia è affidata ai Cavalieri del Re.

La serie torna a distanza di anni in Home Video DVD e per la prima volta in Bluray su distribuzione Koch Media, con tutti gli episodi rimasterizzati senza censure e sigle originali.

La serie narra le vicende di Gigi Sullivan, un talentuoso giovane ma di bassa statura, abile in qualsiasi sport, nonostante il suo problema fisico eccellete in qualsiasi attività tra cui il Basket.

Gigi si affida a furbizia e imprevedibilità per andare a canestro e vincere le partite, la sua arroganza o mania di protagonismo lo porteranno a trovarsi sempre al centro dell’attenzione . Trova il suo vigore nelle mutandine delle ragazze, sopratutto in quelle di Anna, una dolce e ingenua fanciulla di cui è follemente innamorato, con la quale vivrà ogni giorno mille avventure.

Gigi la Trottola è un famoso anime cult degli anni 80, la cui demenzialità è l’arma vincente, tratto come anticipato dal manga Dash Kappei di Noboru Rokuda. La serie debuttò qualche anno dopo il lancio in Giappone anche in terra nostrana ma come sempre sottoposta alle opportune censure.

Quest’oggi abbiamo l’occasione di rivedere ogni singolo episodio della stessa e collezionare la serie nel formato Home Video DVD o Bluray.

L’edizione Home Video come sempre include:

4 Dischi con la prima parte della serie animata, ogni disco contiene gli episodi e la selezione degli stessi oltre le sigle originali di apertura e chiusura

Un booklet esclusivo a colori di 32 pagine con la guida agli episodi, bozzetti preparatori e illustrazioni inedite

Una custodia di cartone da collezione contenente al suo interno la classica custodia Bluray o DVD doppia

Gli episodi vantano il doppio Audio (italiano/giapponese) con il supporto dei sottotitoli, rimasterizzati in alta definizione e con le sigle originali. Si tratta della versione integrale per tanto non presenza tagli o censure apportate in Italia durante la messa in onda.

Il primo cofanetto è acquistabile da subito, mentre il secondo arriverà nel corso di Ottobre.

Gigi la Trottola Sigla