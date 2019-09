Mazinga Z: Recensione e Unboxing del primo cofanetto

Una delle serie Mecha più amate dal pubblico prosegue con un nuovo cofanetto in DVD e Bluray. Dopo Il Grande Mazinga è il turno di Mazinga Z, disponibile di recente con il primo volume su distribuzione Koch Media (Anime Factory), ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione con Unboxing.

Mazinga Z: Recensione e Unboxing

Partiamo subito dalla Sinossi della serie animata per coloro che non la conoscono:

Il malvagio Dottor Inferno (Dottor Hell) si prepara a conquistare il mondo con il suo esercito di mostri meccanici guidato dal suo braccio destro, il sinistro Barone Ashura: l’unico in grado di fermarli è lo scienziato Juzo Kabuto, che ha realizzato un robot in Superlega Z utilizzando un nuovo metallo di recente scoperta, il Japanium! Il Barone Ashura riesce ad assassinare il celebre scienziato, ma quest’ultimo fa in tempo a consegnare a suo nipote, Ryo Kabuto (Koji Kabuto) il suo robot, l’invincibile Mazinga Z!

Mazinga Z o Mazinger Z nasce inizialmente come un Manga, fu distribuito nel periodo compreso tra il 1972 e 1974, il successo portò alla realizzazione di una serie animata che debuttò proprio dopo la conclusione del Manga tramite l’emittente televisiva Fuji Television, composta da 92 episodi.

La serie animata porto alla nascita di Il Grande Mazinga, UFO Robot Goldrake e molti altri spin-off e sequel distribuiti in quest’ultimo periodo come sempre da Koch Media (Anime Factory) nei formati DVD e Bluray.

Mazinga Z arrivò in Italia per la prima volta grazie alla RAI nel 1980, emittente televisiva che trasmise i primi 51 episodi, apportando purtroppo le solite censure, per questo alcune puntate vennero ridotte da 22 a 19 minuti di durata.

Koch Media ci propone la versione rimasterizzata della serie inizialmente distribuita dalla Yamato Video nel 2015 in 23 DVD, attraverso la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera con audio italiano e giapponese con supporto sottotitoli per le scene tagliate in Italia.

Per celebrare i 36 anni dalla nascita della serie, la stessa fu trasmessa nuovamente in TV ma questa volta dall’emittente televisiva a pagamento Man-Ga! All’interno del cofanetto come da tradizione troverete:

Prima parte della serie animata

Doppiaggio storico rimasterizzato in italiano e giapponese

Sottotitoli italiani

Sigle di testa e coda storiche della versione TV italiana

Booklet a colori di 20 pagine con Guida agli episodi e bozzetti preparatori oltre delle illustrazioni rare

Una serie assolutamente da aggiungere alla propria collezione sia che siate appassionati di mecha che cresciuti con la stessa!

Mazinga Z Sigla