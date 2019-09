Vita da Strega: Recensione e Unboxing della Serie Completa

Quest’oggi vi porteremo indietro di ben 55 anni, con la Recensione della Serie Completa in Cofanetto DVD di Vita da Strega, serie televisiva sitcom statunitense trasmessa dal 1964 a 1972.

Vita da Strega: Unboxing e Recensione

Come anticipato, la serie fu trasmessa dall’emittente televisiva ABC tra la metà degli anni 60 ed i primi degli anni 70 su produzione di Screen Gems. La serie narra le vicende di una Strega di nome Samantha, la quale si innamora di un umano che poi sposerà, decidendo di abbandonare in parte la sua reale natura per comportarsi come una tradizionale casalinga.

Il successo iniziale dello Show permise la realizzazione di 8 stagioni, di cui le prime 3 rimasero nella classifica delle migliori 10, dalla quarta stagione iniziò il drastico calo di ascolti che porto poi la serie a concludersi con l’ottava stagione, nonostante fu pianificata la nona.

Nel 2002 Vita da Strega venne premiata come una delle migliori 50 trasmissioni di tutti i tempi dalla TV Guide e ancora oggi a distanza di 55 anni continua ad essere trasmessa.

Il successo della serie portò la concorrenza a realizzare Strega per Amore, la quale ironia della sorte fu trasmessa proprio nel medesimo periodo, per la precisione dal 1965 a 1970, mentre nel 2005 venne realizzato un film interpretato da Nicole Kidman e Will Ferrell.

In italia la serie arrivò pochi anni dopo la messa in onda negli Stati Uniti, per la precisione nel 1967 con il titolo L’adorabile Strega, cambiato successivamente in Vita da Strega. Le prime stagioni vennero doppiate in parte lasciando alcuni episodi in inglese, successivamente il doppiaggio fu affidato ad altri, i quali non ripresero i lavori lasciati in sospeso dai precedenti ma iniziarono la serie dall’inizio.

Ciò porto nuovamente alcuni episodi ad essere tralasciati, ma in compenso la serie fu doppiata fino alla fine dai medesimi, scrivendo i sottotitoli italiani per gli episodi che non furono mai doppiati.

L’edizione in DVD per tanto rimane fedele all’opera originale, con tutti gli episodi della serie ma alcuni di essi in lingua integrale, è possibile riconoscerli direttamente dalla selezione degli episodi nel menù principale, grazie al titolo in lingua inglese.

Come anticipato la serie venne pianificata per 9 stagioni ma l’ultima non venne mai prodotta a causa del calo di ascolti e del disinteresse da parte dell’attrice principale, la quale si stancò del suo ruolo.

Il calo di ascolti avvenne sopratutto con il cambio dell’attore principale che interpretava il marito di Samantha, a causa della dipartita del precedente per una grave malattia. A tal proposito si vocifera che attorno alla serie gravi una maledizione, la quale ha portato i suoi attori a morire di tumore/cancro.

La serie venne girata per lo più a Los Angeles mentre per le scene nella casa venne presa in considerazione un’abitazione di Santa Monica al numero 267 della 18° strada, usata all’epoca e ancora oggi per molte serie e film.

Vita da Strega non fece solo i conti con il declino e varie problematiche ma fu attaccata aspramente anche dalla femminista per l’eccellenza di quegli anni, Betty Friedan, la quale scrisse un saggio dove criticava il modo in cui le donne venivano rappresentate in TV.

La serie completa in DVD racchiusa in due grossi cofanetti include tutti gli episodi suddivisi nelle Stagioni 1-4 e 5-8 con doppiaggio italiano o inglese e sottotitoli.

Il DVD propone inoltre la medesima risoluzione video, ossia il formato 1.33:3 anamorfico 4:3. Nei cofanetti sono incluse inoltre le lingue olandese, portoghese, spagnolo e inglese per non udenti, tutte Mono.

Se siete cresciuti con Vita da Strega, non potete di certo lasciarvi sfuggire questo gioiello da collezione, acquistabile su Amazon e rivenditori specializzati.