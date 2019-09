Detective Pikachu: Recensione, Trailer e Screenshot

Quest’oggi vi porteremo nel fantastico mondo dei Pokèmon con la nostra Recensione di Detective Pikachu, disponibile da qualche settimana in Home Video DVD e Bluray, dopo il debutto cinematografico avvenuto svariati mesi fa.

Detective Pikachu Recensione

Detective Pikachu narra la storia di Pikachu, il quale per la prima volta in una pellicola cinematografica è in grado di parlare il linguaggio umano, la cui missione è quella di aiutare un giovane di 21 anni a risolvere il caso legato alla scomparsa di suo padre, cercando allo stesso tempo di mantenere l’equilibrio e l’armonia che si è creato tra Pokèmon e umani.

I due si troveranno cosi ad indagare sul caso in una cittadina dove i due mondi vivono pacificamente, fino a quando qualcosa non minaccerà tale armonia. Nel film compaiono diversi Pokèmon tratti dalle prime serie animate tra cui Bulbasaur, Psyduck e molti altri.

La perfetta modellazione, texturizzazione e animazione poligonale dei Pokèmon, rende il giusto tributo ad una delle serie più amate dai videogiocatori.

Correva l’anno 1996 quando i Pokèmon fecero il loro esordio con il videogioco mobile su Game Boy, il successo ottenuto permise a Nintendo e Pokèmon Company di realizzare numerosi videogiochi nel corso degli anni, oltre pellicole cinematografiche animate, serie televisive, gadget ed altro ancora.

Detective Pikachu osa e lo fa con successo, proponendo una trama non così banale come ci si aspetta, evitando dunque di danneggiare la reputazione che le creature si sono create nel corso del tempo.

La pellicola non propone solo momenti riflessivi o investigativi e dialoghi esilaranti ma anche scontri epici tra Pokèmon, fulcro principale dell’intera opera.

Pikachu parla e lo fa senza rovinare l’immagine del Pokèmon coccoloso che tutti hanno nella mente quando pensano allo stesso essendo il migliore amico di Ash, la sua natura lo porterà nel film a stringere un forte legame di amicizia anche con il nuovo giovane, seppure inizialmente sia dettata dalla collaborazione strettamente necessaria per risolvere il misterioso caso.

Ottimo il doppiaggio così come la colonna sonora, la quale ricalca alla perfezione la tela di una trama coinvolgente, unificando nel migliore dei modi il mondo umano con quello Pokèmon, realizzando questi ultimi in modo impeccabile, a dimostrazione di come sia possibile umanizzare le creature di Satoshi Tajiri.

Detective Pikachu vi conquisterà fin dai primi minuti, un ‘opera apparentemente sottovalutata ma che è in grado di trasmettere chiari messaggi allo spettatore come l’importanza dell’amicizia.

Detective Pikachu Trailer