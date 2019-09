Godzilla 2: King of the Monsters – Recensione, Trailer e Screenshot

Questa mattina vi abbiamo parlato di Shazam,ora invece è il turno di un nuovo film firmato Warner Bros disponibile in Home Video, a distanza di mesi dal debutto cinematografico, ci stiamo naturalmente riferendo a Godzilla 2: King of the Monsters.

Godzilla 2: King of the Monsters Recensione

E’ trascorso qualche anno dall’ultima volta che abbiamo visto il celebre Godzilla nei Cinema, e il 2019 ha visto il suo ritorno con il sequel intitolato Il Re dei Mostri o King of the Monsters in inglese, titolo che fa da preludio a cosa bisogna aspettarsi nel film.

I grandi mostri del passato si sono risvegliati, toccherà al genere umano con l’aiuto di Godzilla rispedirli da dove sono venuti, ponendo fine al loro pericoloso dominio nel tentativo di impedire l’estinzione del genere umano.

La storia ruota attorno alla famiglia Russell, unica ad avere la “fortuna” di includere tra i membri famigliari un’adolescente in grado di comunicare con i dominatori, la quale dovrà convincere Godzilla ad aiutarli.

Nella nuova trasposizione cinematografica del celebre Godzilla troviamo l’entrata in scena o forse dovremmo dire ritorno dei classici mostri che da sempre hanno arricchito l’universo Godzilliano, ossia Rodan, Mothra, King Ghidora e molti altri, la cui presenza è accompagnata da alcune comparse.

Godzilla si dimostra all’altezza della sua fama, dimostrando di essere il Kaiju per eccellenza, potente e aggressivo, micidiale e l’unico in grado di sconfiggere i grandi dominatori del passato, tornati per saldare i conti con il genere umano.

Godzilla II King of the Monsters è un film ricco di azione, dove i combattimenti ed epici scontri prendono il sopravvento sulla trama, lasciandoci il più delle volte ad ammirare degli effetti speciali di tutto rispetto, dalla distruzione di città ai combattimenti in mare aperto.

Il Godzilla che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni questa volta si ritroverà ad aiutare gli umani per sconfiggere i mostri, mettendo a disposizione la sua inarrestabile forza.

L’edizione Home Video vanta la presenza di contenuti interessanti come il dietro le quinte per gli effetti speciali oltre che le location scelte dal registra per questo nuovo film.

Il Bluray include inoltre video riguardanti scene eliminate, commento del regista durante le scene più salienti e maggiori dettagli sulle varie mostruosità dell’universo Godzilliano, il quale torna sul grande schermo dopo diversi anni di assenza.

Godzilla 2: King of the Monsters Trailer