Shazam: Recensione, Trailer e Screenshot

A distanza di 4 mesi circa dall’arrivo nei Cinema, Shazam è disponibile in Home Video DVD, Bluray, 4K e 3D, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Warner Bros.

Shazam Recensione

Shazam narra la storia di un adolescente di 15 anni, che un giorno si ritrova con la possibilità di trasformarsi in un supereroe pronunciando la parola magica Shazam!.

La scoperta di avere dei poteri da gestire, porta il quindicenne inizialmente a sperimentare cose che nessun’altro essere umano potrebbe mai realizzare nella vita, come il volo libero, ma a pellicola inoltrata si renderà conto che da un grande potere derivano delle grandi responsabilità.

Il giovane protagonista dovrà usare i suoi poteri per metterli al servizio dei più deboli, aiutando il prossimo ma allo stesso tempo contrastando il malvagio di turno che vuole distruggere l’umanità.

Ancora una volta Warner Bros ha fatto centro con la scelta dell’attore, il quale calza a pennello le vesti del supereroe DC, proprio come abbiamo visto nelle pellicole di Aquaman e Wonder Woman, dove il giusto protagonista conferisce alla trasposizione cinematografica di un fumetto il giusto tributo.

Nonostante il protagonista della storia sia Shazam, non mancano all’appello personaggi secondari che fanno da contorno alla trama principale, aiutando il giovane a raggiungere la consapevolezza della crescita, l’abbandono della sua infanzia e nell’affrontare i problemi ed ostacoli della vita, pur essendo dotato di super poteri.

Si dice che prima o poi la vita presenta il conto da pagare, e non fa sconti nemmeno a coloro che sono dotati di poteri magici.

Seppur in grado di trasformarsi in un supereroe muscoloso con dei super poteri, il cuore del ragazzo resta pur sempre lo stesso, ciò comporta momenti esilaranti in grado di strappare delle grosse risate agli spettatori, sopratutto nelle fasi iniziali del film, quando il giovane dovrà imparare a gestire i poteri, utilizzandoli inizialmente per fare lo spaccone.

Il film trasmette chiari messaggi agli spettatori, dall’abbandono dell’età adolescenziale per imboccare la strada del’età adulta, alla consapevolezza della crescita e delle sue responsabilità.

Shazam è una storia originale che vi conquisterà fin dai primi minuti, un film d’azione dove i momenti comici sono di vitale importanza per il successo di una pellicola, in un calderone i cuoi ingredienti sono personaggi carismatici, grosse risate, combattimenti e una trama in grado di trasmettere chiari messaggi agli spettatori.

Shazam Trailer