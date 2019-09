Universal Pictures: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Ottobre 2019

Nonostante Settembre sia appena cominciato, abbiamo quest’oggi per voi la lista di tutte le uscite Home Video in DVD e Bluray firmate Universal Pictures di Ottobre 2019, preparate i portafogli, arriva Pets 2.

Rocketman

Genere: Biografico

Data di uscita: 2 ottobre

Formati: DVD / BD

Trama

La vita di Reginald Dwight, rockstar multimilionaria nota al mondo con il nome d’arte di Elton Hercules John, scorre a ritroso, partendo da una seduta di alcolisti anonimi. Qui John trova il modo di affrontare i demoni del proprio passato e ripercorrere i passi che l’hanno condotto in questo stato.

I morti non muoiono

Genere: Commedia

Data di uscita: 2 Ottobre

Formati: DVD / BD

Trama

Nella tranquilla cittadina di Centreville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa: I morti non muoiono – escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.

Pets 2 Vita da animali

Genere: Animazione

Data di uscita: 8 Ottobre

Formati: DVD / BD / 4K

Trama

La sua padrona si è sposata e ha avuto un figlio e il cane Max si ritrova improvvisamente ansioso, vittima della sindrome del genitore iper apprensivo, e torturato per questo da un prurito psicosomatico. Quale miglior cura di un soggiorno in campagna? Nel frattempo, a New York, a presidiare il quartiere e il pupazzetto preferito di Max, restano Gidget, che imparerà a fingersi un gatto per affrontare la moltitudine di felini di una vecchia del palazzo, e il coniglio Nevosetto, che avrà modo di soddisfare la sua sete di avventura liberando un cucciolo di tigre dalla gabbia di un losco direttore di circo.

MA

Genere: Thriller, Horror

Data di uscita: 8 Ottobre

Formati: DVD

Trama

Maggie e sua mamma Erica si trasferiscono in una cittadina dell’Ohio. Maggie si fa subito degli amici nella nuova scuola e con loro, a bordo di un furgoncino, si ferma a un supermercato per comperare degli alcolici. Ma sono tutti minorenni e perciò hanno bisogno di un adulto che li comperi per loro. Tutte le persone interpellate rifiutano sin quando proprio Maggie riesce a impietosire una donna di mezza età, Sue Ann. I ragazzi contenti se ne vanno con i liquori a fare baldoria. Ma Sue Ann, al lavoro, studia i loro profili su Facebook…

Curioso come Georgie – La scimmietta Reale

Genere: Animazione

Data di uscita: 8 Ottobre

Formati: DVD

Trama

George è tornato ancora più curioso e pasticcione che mai. Unisciti a George e i suoi amici e preparati ad una avventura avvincente e al tempo stesso educativa.

3 imperdibili collection in Bluray

Madagascar

Kung fu Panda

Shrek

The Blacklist – Stagione 6

Genere: Thriller

Data di uscita: 2 Ottobre

Formati: DVD / BD

Trama

The Blacklist torna con la sesta stagione, dove le rivelazioni di Raymond”Red” Reddington spingeranno Elizabeth Keen ad essere combattuta tra la relazione che ha sviluppata con l’uomo che dice di essere suo padre e il suo desiderio di andare a fondo ad anni di segreti e bugie: tutto dopo aver scoperto la borsa con le ossa del suo vero padre. Nel frattempo, Red conduce Liz e l’FBI verso i criminali più strani e pericolosi in circolazione, accrescendo il suo impero ed eliminando i nemici a processo.

MR Robot – Stagione 3

Genere: Thriller

Data di uscita: 8 Ottobre

Formati: DVD / BD

Trama

Elliot ha rischiato la vita, ha inseguito un’ideale, ha combattuto contro se stesso e ora, nella terza stagione della Serie Tv evento, è giunto il momento di fare i conti con la realtà, con l’impossibilità di tornare indietro nel tempo, con il dolore arrecato a chi ama e con il tentativo di rimediare a quanto fatto. Il giovane hacker prova a ricacciare tutti i mali del mondo nel vaso di Pandora che aveva aperto nelle prime 2 stagioni.

Caprica – Stagione 1

Genere: Fantascienza

Data di uscita: 8 Ottobre

Formati: DVD

Trama

Il Prequel di Battlestar Galactica: 58 anni prima dell’inizio della Guerra, le Dodici Colonie di Kobol vivono in pace, cercando di mantenere quieti i rapporti diplomatici interni e di soffocare gli episodi di razzismo che si fanno sempre più frequenti. Fino a che un tragico episodio rompe il sottile equilibrio e unisce i destini delle famiglie Adama e Graystones. Sarà proprio la perdita subita che spingerà l’ingegnere informatico Daniel Graystones a dar vita ad una nuova generazione di robots: i Cyloni.

The Client List – Collezione Completa 1-2

Genere: Drammatico

Data di uscita: 8 Ottobre

Formati: DVD

4 cofanetti (2 DVD, 2 BLURAY) di Hitchock

Sabotatori

L’ombra del dubbio

Nodo alla gola

La finestra sul cortile

L’uomo che sapeva troppo

La congiura degli innocenti

Caccia al ladro

Pysco

Gli uccelli

Marnie

Il sipario strappato

Topaz

Fenzy

Imperdibili 4K Ultra HD