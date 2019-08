Wonder Park in DVD e Bluray da oggi

Definito come “una vera e propria festa dell’immaginazione” (Bill Bregoli, CBS Radio), l’adorabile avventura d’animazione Wonder Park arriva il 28 agosto in Dvd, Blu-ray e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Perfetto per l’estate, le edizioni casalinghe di Wonder Park offrono una vastità di divertimento e intrattenimento per far volare la fantasia dei bambini con canzoni, disegni e molto di più! Gli speciali contenuti extra danno la possibilità di cantare insieme a June e ai suoi amici, di imparare a disegnare Bookmer e le scimmie pirata, di guardare Gus il castoro fare lo yodel a squarciagola, fare versi stranissimi insieme ai doppiatori e fare un incredibile tour di Meravigliandia.

Wonder Park è la storia di una giovane ragazza di nome June, dotata di un’enorme immaginazione, che fa una scoperta straordinaria – il parco dei divertimenti dei suoi sogni prende vita. Ricco di incredibili attrazioni gestite da adorabili e simpatici animali, il divertimento non finisce mai. Ma quando arrivano i problemi, June e la sua squadra di amici pelosi iniziano un viaggio indimenticabile per salvare il parco. Ricco di azione e risate, Wonder Park è una giostra che tutta la famiglia amerà.

CONTENUTI EXTRA DEI FORMATI DVD E BLU-RAY:

Scena eliminata: Lo Yodel di Gus il castoro

Karaoke con June

Disegnare Boomer

Disegnare gli scimpanzé pirata

E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 25 minuti ca.

Video: 2.40:1 LETTERBOX

Audio: Inglese Dolby Truehd 7.1 Surround / Italiano, Inglese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Tedesco, Norvegese, Svedese Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Danese, Finlandese, Tedesco, Coreano, Norvegese, Spagnolo, Svedese

Contenuti Speciali : • Scena eliminata: Gus canta lo yodel • Karaoke con June • Disegnare Boomer • Disegnare gli scimpanzé pirata • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 25 minuti ca.

Video: 2.40:1 LETTERBOX

Audio: Italiano, Inglese, Olandese, Fiammingo, Francese Dolby Digital 5.1

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Olandese, Fiammingo, Francese