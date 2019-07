Ken il guerrierio – Le origini del Mito: Recensione, Trailer e Unboxing

Koch Media prosegue la distribuzione di Ken il Guerriero con le Origini del Mito. Dopo le prime due serie animate ed i film realizzati per i 35 anni dell’opera, è il turno di una serie che probabilmente alcuni di voi non conosceranno, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

Ken il Guerriero – Le origini del Mito come suggerisce il nome stesso, narra la storia delle origini di Kenshiro, fungendo da prequel alla serie originale, incentrata sullo Zio di Kenshiro che porta il medesimo nome del celebre protagonista.

Come abbiamo già visto con le prime Serie Animate, anche le Origini del Mito è distribuita in DVD, racchiusa in una doppia confezione contenente 5 dischi ed un booklet esclusivo, quest’ultimo con le sinossi degli episodi e i bozzetti preparatori.

Questa nuova serie (si fa per dire) ci porta a Shangai, verso la metà del 1900, in un periodo in cui la Seconda Guerra Mondiale è alle porte. Kenshiro torna nella città asiatica dopo 3 anni di assenza, per mantenere la promessa fatta ad un amico e ristabilire l’ordine in un paese in cui il potere è detenuto da chi controlla il traffico di droga, il gioco d’azzardo e la prostituzione.

Il 62° successore dell’Hokuto Shinken si prefissa lo scopo di garantire la sopravvivenza propria e delle persone da lui ritenute degne di avere un futuro, ma purtroppo non è sempre le cose vanno come previste.

La Serie Animata è stata realizzata basandosi sul Manga di Tetsuo Hara, il quale non si è solo occupato dei disegni ma anche della storia. Il successo dell’opera diede vita ad un sequel intitolato RE:GENESIS il cui doppiaggio italiano è iniziato nei primi mesi di quest’anno.

Nonostante non ci sia ancora stato comunicato nulla in merito, vi sono buone probabilità di vedere la seconda parte in DVD già dai prossimi mesi.

La Serie Animata come anticipato è stata ispirata dal Manga, il quale fece il suo debutto in Giappone tra il 2001 e 2010 mentre in Italia arrivò qualche anno più tardi, concludendosi entro le tempistiche, ossia dal 2004 al 2011.

Non è la prima volta che Ken il Guerriero – Le origini del Mito viene distribuito in DVD, la prima uscita fu diversi anni fa per opera di Yamato Video, solo da questo mese Koch Media (Anime Factory) la ripropone con il medesimo stile delle altre opere.

Trattandosi di un DVD non aspettatevi una risoluzione simile a quella vista nei film Bluray, ma l’opera è stata rivista e migliorata con disegni più nitidi e puliti.

La nuova edizione vanta la doppia custodia, la quale può essere facilmente sostituita all’occorrenza. Se avete acquistato le prime due serie animate ed i vari film, non potete di certo lasciarvi sfuggire questa nuova perla.

Il lancio è previsto per l’8 Dicembre ed è acquistabile su Amazon o rivenditori specializzati. A seguire vi riportiamo il Trailer dell’opera originale.

