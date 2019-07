Hulk: Recensione, Trailer e Screenshot

Da qualche mese a questa parte, Universal Pictures ha iniziato la distribuzione di Home Video 4K di film usciti decine di anni fa, i quali hanno fatto la storia del Cinema, tra questi vi è l’Hulk del 2003, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

Hulk Recensione

Hulk è uno dei supereroi che non ha avuto molto fortuna in campo cinematografico, a differenza di Spider-Man, Batman ed altri eroi che spesso vediamo sul grande schermo. Grazie alla saga degli Avengers, abbiamo avuto modo di vedere più volte Hulk in azione sul campo, ma i film a lui dedicati possono essere contati sul palmo di una mano.

Tra le pellicole spicca l’Hulk del 2003, il quale inizialmente non venne accolto come sperato, sottovalutato e criticato ma che oggi trova un posto speciale nelle case degli appassionati, grazie all’edizione 4K.

La nuova edizione Bluray include sia il film con risoluzione standard che 4K, oltre contenuti aggiuntivi quali commento del regista, supporto HDR e Audio coinvolgente, scene eliminate, l’evoluzione di Hulk, il Making Of e molto altro ancora.

La trama ruota attorno a Eric Bana, il quale veste i panni di Bruce banner, che in seguito ad un terrificante incidente di laboratorio viene esposto ad una dose letale di radiazioni gamma, portando lo stesso a trasformarsi in Hulk quando si arrabbia, distruggendo tutto ciò che incontra sul proprio cammino.

L’ex fidanzata di Banner “Betty Ross, interpretata da Jennifer Connelly” credendo che il padre abbia la soluzione per porre fine alle continue trasformazioni di Bruce, decide di aiutarlo. Il film ci racconta le origini del supereroe secondo il regista Ang Lee, offrendo degli effetti speciali accettabili, considerando la tecnologia dell’epoca.

La versione 4K ci offre la possibilità di vedere il film con immagini più nitide e vive, rendendo giustizia alla pellicola originaria, la quale ha subito un restyling in vista del ritorno in Home Video.

Quando parliamo di un vecchio film rielaborato in 4K e distribuito da Universal Pictures, ci riferiamo sempre ad un prodotto di qualità, a dimostrazione di come gli studios investono tempo e risorse per riportare alla luce le vecchie glorie del passato, nel modo migliore possibile.

Per la riproduzione del film viene richiesto un televisore 4K di ultima generazione, quindi con supporto HDR, un lettore Bluray 4K e un cavo HDMI 2.0 ad alta velocità. Comparando la versione classica e il 4K è possibile vedere delle nette differenze tra le due, nonostante il 4K metta maggiormente in risalto i dettagli.

Interessante la possibilità di vedere le scene eliminate, le quali non sono mai state mostrate sul grande schermo, oltre assistere ad una sorta di documentario che mostra come è stato realizzato il film.

La presenza del commento del regista ci permette di visionare il film avendo ulteriori dettagli su ogni singola scena. Nonostante il film abbia alle spalle oltre 10 anni di vita, non può mancare di certo alla vostra collezione Marvel.

Hulk Trailer

A seguire vi riportiamo il Trailer ufficiale in inglese (purtroppo non siamo riusciti a trovarlo in italiano)