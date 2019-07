Ken il Guerriero – La leggenda del vero salvatore: Recensione, Trailer e Unboxing

La serie di Ken il Guerriero continua in Bluray con un nuovo film in HD intitolato “La leggenda del vero salvatore”, il quale si unisce alla raccolta di film da noi recensiti come Ken Il guerriero – La leggenda di Julia e Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto, Ken il guerriero – La leggenda di Raoul e Ken il Guerriero – La leggenda di Toki.

Oltre la Serie Completa in DVD distribuita con i vari cofanetti, Kochmedia (Anime Factory) sta distribuendo mensilmente i vari film che compongono la raccolta completa dei lungometraggi animati di Ken il Guerriero, assolutamente da non perderla.

Ken il Guerriero – La leggenda del vero salvatore: Unboxing e Recensione

Partiamo dall’Unboxing. Come potete vedere dalle foto allegate, il Bluray è racchiuso in una custodia tradizionale contenuta all’interno di un Box in cartone, ed include il film su disco, un libretto cartaceo con i bozzetti e artwork preparatori di scenari e personaggi.

Il Bluray offre allo spettatore non solo il film ma anche contenuti extra come Una conversazione con Tetsuo Hara, spot e sigla di coda originali.

Ken il Guerriero – La leggenda del vero salvatore entra a far parte della collana di film basati sull’universo di Ken il Guerriero, incentrato questa volta sul vero salvatore.

La trama principale ruota sempre attorno alla classica sinossi, ossia I sopravvissuti alle guerre che hanno sconvolto l’intero pianeta, si ritrovano a vivere in lande aspre e desolate, cercando di nascondersi dalla furia dell’esercito di Raoul, autoproclamatosi Re di Hokuto e conquistatore di fine secolo.

Il film inizia con un esclusivo retroscena, ossia il matrimonio tra Kenshiro e Julia, celebrato dopo la battaglia finale contro Raoul e l’annuncio da parte di Julia della sua gravidanza. Kenshiro cosi inizia a raccontare a suo figlio il suo passato.

Dal menu principale del Bluray è possibile accedere alla selezione dei capitoli e l’audio, con la possibilità di selezionare l’italiano o il giapponese, oltre accedere a contenuti aggiuntivi.

Pur rimanendo fedele alla serie originale, La leggenda del vero salvatore offre disegni ed animazioni in elevata risoluzione, come l’egregio lavoro svolto dal team Yakuza con il videogioco Fist of the North Star.

La particolarità del Bluray risiede nella possibilità di sostituire la copertina originale, difatti aprendo la confezione troverete quella sostitutiva. Anche la Leggenda del vero savatore è stato realizzato per celebrare i 35 anni dalla nascita della saga, proseguendo la collezione di film incentrati sui vari personaggi della serie.

Il nuovo film arricchisce la già generosa collezione di DVD e Bluray su Ken il Guerriero, conferendo ad uno dei più iconici personaggi degli Anime uno stile grafico decisamente superiore rispetto la controparte originale.

Non solo i disegni ma anche il comparto Audio è stato doppiato dai celebri personaggi della saga con delle new entry, riportando nuovamente alla luce una delle saghe più amate dal pubblico, la quale ha accompagnato la crescita di molti.

Appuntamento ad Agosto con Ken il Guerriero – Le origini di un mito

Ken il Guerriero – La leggenda del vero salvatore : Trailer